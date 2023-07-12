В Златоусте состоится шестой всероссийский Бушуевский фестиваль

В Златоусте (Челябинская область) с 21 по 23 июля будет проходить уникальный, единственный в мире фестиваль холодного и украшенного оружия – шестой всероссийский Бушуевский фестиваль.

Гости мероприятия смогут окунуться в историю города, познакомиться с уникальными изделиями златоустовских мастеров-оружейников, попробовать себя в роли подмастерья кузнеца и художника-гравера и приобрести на память сувениры от мастеров-ремесленников России.

В течение двух дней - 22 и 23 июля - одновременно будут работать несколько фестивальных площадок, в том числе «Оружейники», «Сценическая», «Деревня кузнецов», «Реконструкция», «Город мастеров», площадка детских мастер-классов.

Для гостей организаторы подготовили объемную концертную программу, интерактивные анимационные мероприятия, выставки, ярмарку, тематические творческие конкурсы. Главным гостем фестиваля заявлен оркестр Яковлева Grand Melody Orchestra. Еще одним нововведением шестого Бушуевского фестиваля станет концерт именитых бардов.

Впервые на фестивале будет работать площадка «Историческая реконструкция». Ее героями станут представители клубов исторической реконструкции из Магнитогорска, Троицка, Миасса, а также троицкого краеведческого музея. Здесь пройдут сражение средневековых воинов в групповых и индивидуальных поединках, мастер-классы в различных ремеслах XV-XVI веков, для юных зрителей организуют бои на тямбарах и стрельбу из лука, интерактив по сборке ламеляра (доспехи) и несколько фотозон, оформленных в стиле соответствующего временного периода.

Кроме того, юных гостей фестиваля ждут игровые площадки «Славянские забавы» с традиционными играми, хороводами и «Быт кочевых народов» - выставка традиционной бытовой утвари казахов. Для самых маленьких посетителей мероприятия будет работать игровая зона «раскопки» - песочница, в которой можно «раскопать» элементы древней керамики и другие артефакты.

В рамках фестиваля по традиции запланирована научно-практическая конференция «Бушуевские чтения». Она состоится 21 июля в библиотеке нового поколения №5 «Окна», расположенной по адресу: Златоуст, улица Грибоедова, 3А.

Мастера-ремесленники, работающие в традиционных техниках декоративно-прикладного творчества, могут принять участие в фестивале на площадке «Город мастеров» (Ярмарочная улица). Подробный алгоритм регистрации и бланк заявки для мастеров - в положении фестиваля.

Мероприятие пройдет в Златоусте (поселок Айский, 70), на территории ТРК «Тарелка».

Более подробная информация о шестом всероссийском Бушуевском фестивале - на сайте и в группе ВКонтакте Всероссийский Бушуевский фестиваль 2023.

СПРАВКА

Фестиваль носит имя Ивана Николаевича Бушуева - художника-гравера, основоположника златоустовской школы авторского холодного оружия, одного из основателей производства златоустовской гравюры на стали. Фестиваль вошел в ТОП-50 лучших событий Национального календаря 2023 года в России.