24.03.2023
«Худсовет» завершает свою работу в Челябинске гала-концертом
24.03.2023
Весенняя традиция молодежного театра
24.03.2023
«Единая Россия» и правительство РФ обеспечили стабильность основных сфер в условиях санкций
24.03.2023
Челябинский цинковый завод развивает реверс-инжиниринг
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
24.03.2023
В Челябинске в выходные троллейбусы по Комсомольскому проспекту ходить не будут
Весенняя традиция молодежного театра
Челябинский молодёжный театр дарит зрителям скидку 50%
17.03.2023
Молодежный театр Челябинска анонсировал яркий финал «Ремарки»
14.03.2022
Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»
24.02.2022
Молодёжный театр приглашает послушать произведения Вильгельма Гауфа
25.01.2022
Несравненная Эдит Пиаф: Молодежный театр Челябинска отмечает 20-летие спектакля «На балу удачи»
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023