Весенняя традиция молодежного театра

Уже в эти выходные, 25 и 26 марта, челябинский молодежный театр объявляет традиционную акцию – минус 50% на все билеты до конца сезона.

Два дня, в субботу и воскресенье, билеты на любые спектакли театра (до июня включительно) будут продаваться со скидкой 50%.

Их можно приобрести, в том числе по Пушкинской карте, в неограниченном количестве на официальном сайте или в кассе Молодёжного театра.

Как уточнили в пресс-службе челябинского молодежного театра, единственное правило - выкупать билеты нужно будет в эти же два дня, 25 и 26 марта.

Кроме того, ко Всемирному дню театра Молодёжный открывает в своём фойе новую выставку «Под каблучком у моды» художника-модельера Разии Булатовой.

Как отмечает автор выставки, мода захватиле ее с самого раннего детства. «Например, когда меня водили в детский сад, я с таким интересом разглядывала отпечатки дамских каблучков-шпилек на асфальте, выискивала самые тонкие, так меня это завораживало. Или, помню, мне лет пять было, я шла по дороге, а меня обогнала девушка в юбке-солнце. И я подумала: надо же, как интересно — всего два шва, а складочек так много. Как это получается? А уже позже я выбрала для себя этот путь, эту профессию», — делится Разия.

Разия Булатова в качестве художника-модельера участвовала во многих демонстрациях моделей на подиумах, в залах, на предприятиях, на улицах. А вот выставка рисунков и эскизов автора — это впервые.

Увидеть выставку зрители смогут уже с 28 марта.

СПРАВКА

Разия Равильевна окончила детскую художественную школу в Челябинске, затем Ярославское художественное училище, а после — отделение моделирования костюма Высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной в Ленинграде (ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

Работала в моделирующих организациях Челябоблшвейбыта, была художником-модельером в Челябинском доме моделей Уралшвейпрома, создавала коллекции моделей для городских конкурсов моды, участвовала в «Фестивале уральской моды» в Челябинске. Преподавала в обществе «Знание», профессиональном училище № 109 и Челябинском гуманитарном институте «Ариадна». В последнем заведовала кафедрой моды и создала на её базе Театр моды. Студенты участвовали в конкурсе «Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге.

Разия Равильевна создала свое предприятие по производству одежды. Разрабатывала модели и шила корпоративную спецодежду для ресторанов, кафе, супермаркетов.