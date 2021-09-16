Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути

Финал Челябинского областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов» состоялся в четверг, 15 сентября, в театре драмы имени Наума Орлова. Творческое состязание проходит восьмой год подряд. Инициатором конкурса, его идейным вдохновителем стал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Аналогов этому творческому конкурсу в России нет. За все годы его существования свои танцевальные, вокальные, инструментальные, цирковые таланты продемонстрировали более 300 тысяч самодеятельных артистов области.

В жюри финала конкурса вошли председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш, директор медиахолдинга ОТВ, председатель комитета Законодательного Собрания по информационной политике Олег Гербер, солист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун, общественный деятель, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

Жюри предстояла непростая задача – выбрать победителей из 27 коллективов, дошедших до финала. Эти артисты прошли зональные этапы и приехали в Челябинск из 15 муниципальных образований Челябинской области. В этом году зональные этапы прошли в Сатке, Кыштыме, Пласте, Магнитогорске, Еткуле. На финальный концерт поддержать своих артистов приехали делегации из районов. Для самых активных болельщиков учрежден специальный приз.

Приветствуя финалистов конкурса и зрителей, Владимир Мякуш подчеркнул, что уникальность конкурса в том, что в нем нет ограничений ни по возрасту, ни по жанру. В творческом состязании может принять участие любой самодеятельный коллектив или вокалист Южного Урала.

«Для многих «Марафон талантов» стал стартом для большого творческого пути. На сцене конкурса каждый год зажигаются новые звезды, открываются новые имена. Таланты развиваются не только в Челябинске, но и в небольших городах и отдаленных селах Южного Урала. «Марафон талантов» открывает для них большую сцену и путь к зрителю», - отметил Владимир Мякуш.

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2020 года победители конкурса награждаются денежными премиями. Призовой фонд составил один миллион рублей. Гран-при - 300 тысяч рублей.

Победители выбираются в нескольких номинациях:

- Лучший коллектив (взрослые),

- Лучший коллектив (дети),

- Лучший солист (взрослый),

- Лучший солист (дети),

- За сохранение традиций.

Кроме того, присуждается Гран-при и приз жюри зональных туров (специальный приз).

ФОТО: Законодательное собрание области