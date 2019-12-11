Владимир Спешков вошел в состав жюри фестиваля-конкурса «Золотая маска»
Фото: 
Юрий Ермолин
Культура
Сегодня, 09:36

Приятная новость пришла в Челябинск из мира театра. Секретариат Союза театральных деятелей России (СТД) опубликовал состав жюри итогового фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

В состав жюри (группа «драматический театр и театр кукол») наряду с маститыми театральными режиссерами, драматургами и сценаристами вошел Владимир Спешков — редактор издательства «Каменный пояс» Государственного исторического музея Южного Урала, программный директор фестиваля «Дебаркадер», театральный критик, заслуженный работник культуры РФ.

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Теги
Государственный Исторический музей
Владимир Спешков
Золотая маска
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