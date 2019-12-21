Челябинскому фотоклубу-60!

В аятницу, 20 декабря, в Государственном Историческом музее Южного Урала начала работу фотовыставка, посвященная юбилею Челябинского фотоклуба. В фойе второго этажа Восточной башни представлены снимки с начала 60-х годов прошлого века вплоть до 2019 года. Многие из них сегодня признаны настоящими шедеврами фотожурналистики.

В числе авторов — ветераны уральской фотографии и фоторепортеры молодого поколения: Денис Базаров, Юлия Боровикова, Наталья Вольвач, Андрей Дубровин, Олег Каргаполов, Алексей Китаев, Людмила Ковалёва, Александр Кондратюк, Сергей Курзанов, Андрей Ткаченко, Александр Фирсов, Федор Шмидт.

Председатель регионального отделения Союза фотохудожников России и директор Исторического музея Владимир Богдановский заметил, что не случайно выставка открывается именно в музейных стенах.

— Все, что вы видите на этих фотографиях, — это наша история. Очень интересно изучать, что окружало фотографов в конкретные моменты времени и на что они обращали свое внимание. И сравнить, как видят одни и те же вещи фотографы разных поколений, — сказал он.

История Челябинского фотоклуба (ЧФК) началась15 декабря 1959 года, когда в редакции газеты «Челябинский рабочий» собрались молодые люди, не мыслившие своей жизни без фотографии. Это были выпускники ЧПИ Юрий Теуш, Евгений Ткаченко и Юрий Рожков, студент ЧПИ Леонид Пикус, инженер Челябинского радиозавода Владимир Белковский, рабочий ЧТПЗ Олег Киреев, врач-рентгенолог Ефим Мондросов, скрипач оркестра Челябинского оперного театра Рудольф Финк, фотокорреспондент «Челябинского рабочего» Аркадий Ходов, преподаватель Челябинского пединститута Игорь Викторов-Орлов.

По словам Евгения Ткаченко, с первого дня работы клуб следовал правилу «перед фотографией все равны».

— Неважно, каков твой возраст, опыт, сколько у тебя наград и выставок за плечами. Оценивается только та фотография, которую ты принес сегодня. Как показала жизнь, это самое действенное средство повышения фотографического мастерства, — подчеркнул он.

Члены ЧФК собирались дважды в месяц группами по 30–50 человек. Делились опытом с новичками, проводили творческие встречи с артистами, художниками, фоторепортерами столичных газет и журналов. Со временем фотоклуб сам начал организовывать фестивали, в которых участвовали лучшие фотографы Советского Союза — от Прибалтики до Дальнего Востока. ЧФК был удостоен звания народного коллектива, а многие его члены (Сергей Васильев, Юрий Теуш, Владимир Белковский, Борис Каулин) стали обладателями высоких зарубежных и всесоюзных наград.