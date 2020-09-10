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Из истории Челябинска

Как лекарь Степан Андреевский сибирскую язву одолел

Культура
Сегодня, 17:34
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Ко Дню рождения Челябинска Государственный исторический музей Южного Урала напоминает о человеке, прославившем город своими делами. Принято считать, что Южный Урал — край металлургов, кузнецов и оружейников. Но были в нашей истории и люди иных профессий, оставившие след в истории. В их числе — доктора Степан Андреевский и Василий Жуковский, разгадавшие тайну сибирской язвы.

В 1786 году на Южном Урале вспыхнула эпидемия, о которой современники писали так: погибло "несметное количество" скота, а также людей, "став жертвой сей болезни». Вскоре из Санкт-Петербурга в Челябинск прибыла экспедиция во главе с штаб-лекарем Степаном Андреевским и его помощником, подлекарем Василием Жуковским.

В начале 1788 года доктор Андреевский представил петербургскому начальству подробное описание клинической картины с рисунками, представляющими "вид, величину, внутреннее строение и начало опухолей, людей и скот поражающих". Но не ясно было, как распространяется болезнь. И вот 18 июля 1788 года отважный лекарь решается на опасный эксперимент.

В присутствии своего коллеги Василия Жуковского, городничего и судьи Степан Андреевский сделал самому себе прививку сибирской язвы. Когда у врача наступили «расстройство и помешательство мыслей, соединенные с превеликим страданием», за течением болезни стал наблюдать Василий Жуковский, неотлучно находившийся возле больного вплоть до его выздоровления.

В результате было доказано, что болезнь носит инфекционный характер, и что она может передаваться от человека к человеку. Это было большое научное открытие, благодаря которому Челябинск оказался в анналах истории мировой медицины.

В книге «Краткое описание сибирской язвы» (1796 год) С.С. Андреевского впервые появился термин «сибирская язва» и было приведено полное описание симптомов и течения болезни. Профилактика болезни, описанная в этой книге, до сих пор актуальна в научном мире.

После выздоровления Степан Андреевский вернулся в Санкт-Петербург, где в 1804 году стал первым директором медико-хирургической академии, а в 1812 году был назначен Астраханским гражданским губернатором. В 2007 году Челябинская городская Дума приняла решение увековечить подвиг врача С.С. Андреевского и присвоила его имя скверу в Центральном районе, расположенному между улицами Энгельса, Худякова и Воровского.

Экспедиция работала в Челябинске три года и по ее завершении в 1789 году вернулась в Санкт-Петербург. А лекарь Василий Жуковский подал рапорт о желании остаться в Челябинске и в 1800 году построил дом «на пустопорожней казенной земле в первом квартале в Сибирской улице». Здесь он жил и принимал больных в своем домашнем кабинете. В 1828 году он организовал первую в Челябинске больницу.

Штаб-лекарь Жуковский трудился в городе более полувека и умер в 1840 году в возрасте 74 лет. Современники так писали о первом челябинском враче: «Василий Григорьевич сумел заслужить в своем городе и целом уезде всеобщую любовь и уважение, заслужил своею неподкупною добросовестностью и полною готовностью быть полезным каждому… Городские жители называли Василия Григорьевича «батюшкой» и шли в его дом, как в родственный всем...»

После смерти Жуковского дом с мезонином продолжал оставаться неофициальным культурным центром уездного города. В 1917 году в здании расположился городской комитет РСДРП (б). В начале XXI века дом (практически полностью реконструированный) передали Челябинскому концертному объединению, и теперь он красуется по адресу ул.Труда, 88, напоминая нам о подвиге первых челябинских врачей-первопроходцев.

 

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