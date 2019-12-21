Культурный слой

Юбилейная выставка легендарного челябинского фотожурналиста
Культура
Сегодня, 12:57

В пятницу, 20 декабря, в Музейно-выставочном центре Государственного исторического музея Южного Урала открылась фотовыставка «От “Труба тебе, Аденауэр!” до “белой металлургии”. Репортаж через десятилетия», посвященная 60-летию творческой деятельности фотожурналиста Евгения Ткаченко.

Работы для этой выставки Евгений Иванович отбирал сам, и, по его словам, каждая из них — это частичка его души.

— Моя любимая тема — это тема рабочего человека, особенно в металлургии. И из всех съемок на протяжении моей жизни самые значимые и дорогие лично мне были сделаны на Челябинском трубопрокатном заводе. Я не сразу пришел к такому сценарию для персональной выставки, но, подумав, выбрал именно эту линию. Считаю, что не ошибся, — пояснил он.

Карьера Евгения Ткаченко как фотожурналиста началась в 1957 году, когда его фотографии были впервые напечатаны в «Челябинском рабочем», «Комсомольской правде» и «Труде». Два года спустя ему поступило предложение стать штатным сотрудником «Челябинского рабочего». На базе этого издания Ткаченко с единомышленниками в 1959 году основал Челябинский фотоклуб, который за 60 лет вырастил великое число мастеров не только репортажной, но и художественной фотографии.

— Как бы мы сами от этого ни открещивались, но до сих пор каждая вторая художественная работа челябинских фотографов несет на себе печать и традиции фотоклуба, — подчеркнул председатель регионального отделения Союза фотохудожников России и директор Исторического музея Владимир Богдановский.

Евгений Ткаченко — не только талантливый фотограф, но и опытный журналист. 35 лет он проработал собкором ТАСС по Челябинской области, и за это время в ленте центрального информагентства России было опубликовано более 20 тысяч его сообщений.

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Теги
Челябинский Фотоклуб
Евгений Ткаченко
Государственный Исторический музей
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