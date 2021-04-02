«Время первых» в Челябинске настанет с участием космонавта Михаила Корниенко

Исторический музей Южного Урала приглашает на открытие выставки «Время первых», которое состоится в два часа дня пятого апреля в холле западной башни (улица Труда, 100).

Прямая трансляция церемонии будет вестись сразу на трех площадках: в социальных сетях музея «ВКонтакте и «Инстаграм», а также на портале «Культура.РФ».

Зрителей ожидает много интересного. В первую очередь - видеоприветствие космонавта, Героя России Михаила Корниенко, которое он записал специально для южноуральцев (Михаил Борисович провел свои школьные годы в Южноуральске и Челябинске, здесь у него много друзей, которых он часто навещает).

За плечами Корниенко две экспедиции на международную космическую станцию, во время одной из которых он, а также астронавт НАСА Скотт Келли приняли участие в эксперименте по изучению реакции человеческого организма на длительное пребывание в космосе.

Корниенко и Келли провели на орбите более 340 суток, собирая данные, которые в будущем помогут в подготовке пилотируемых полетов к отдаленным объектам Солнечной системы. О полете Михаила Корниенко и Скотта Келли сняты документальные фильмы «Год на орбите» и «Год в космосе».

С приветственными словами также выступят декан аэрокосмического факультета Юрги Виктор Федоров, ведущий специалист Государственного ракетного центра имени Макеева Валерий Горбунов и директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

Подписчики страниц Исторического музея в ВКонтакте и Инстаграм узнают о начале трансляции через push-уведомления своих мобильных устройств.

Отметим, выставка «Время первых. История покорения космоса» приурочена к 60-летию первого полета человека в космос и рассказывает об истории космической эры человечества.

«Заря космонавтики — особенное время, полное романтики и энтузиазма. Человечество прокладывало дорогу в космос такими темпами, которые сегодня кажутся невероятными. Судите сами: 4 октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а уже 12 апреля 1961-го на орбиту отправился космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Полет на Луну казался делом решенным, и начитавшаяся фантастики молодежь вовсю грезила о Марсе, напевая песню о яблонях, которые вот-вот должны были там зацвести. Тема космоса пронизывала собой все, включая названия и дизайн потребительских товаров», - отмечают в Историческом музее Южного Урала.

Выставка «Время первых» возвращает в атмосферу той удивительной эпохи, а также рассказывает о современном состоянии космонавтики. Среди представленных на ней предметов - вещи, связанные с личностью Юрия Гагарина; самый настоящий космический скафандр; побывавший в космосе летательный аппарат; макеты ракеты-носителя «Штиль» и разрабатываемой одноступенчатой возвращаемой ракеты «Корона».

Экспозиция подготовлена Государственным историческим музеем Южного Урала при участии ГРЦ имени Макеева и ФБУ «Служба единой системы авиационно-космического поиска и спасания».

Выставка будет работать с пятого апреля по 12-е мая текущего года.