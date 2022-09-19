Выставка — на час, а память — на века

Две Золотые маски, оригиналы раритетных афиш, фотографии спектаклей российских и зарубежных фотографов — в экспозиции выставки «Станцевать свою жизнь», посвященной 30-летию театра современного танца. Эта выставка сегодня, 19 сентября, откроется всего на один вечер в Молодежном театре. Дальше она «переедет» в Исторический музей Южного Урала. А также есть идея показать коллекцию в городах и районах области. У челябинских музейщиков в организации передвижных выставок большой опыт.

Экспонаты для выставки предоставил театр, а подготовили экспозицию специалисты Исторического музея Южного Урала. По словам заместителя директора музея Максима Грицука, важно было показать многогранность творчества, истории театра современного танца:

«Это единственный в нашем регионе коллектив, кто получил две «Золотые маски» в главной конкурсной номинации «Лучший спектакль современного танца». При этом престижную российскую театральную награду вживую никто особо не видел», — поясняет Максим Грицук. — Театр славится своими спектаклями и фотографиями, которые снимали известные российские и зарубежные фотографы. Труппа очень много гастролировал за рубежом, и большинство гастрольных афиш издавалось принимающей стороной в Европе. Их не видели ни в Москве, ни в Челябинске».

Важная задача проекта — сохранить оригиналы предметов и документов, имеющих историческую ценность. Фотографии и плакаты были отсняты в высоком качестве, оцифрованы, напечатаны. Они пополнили фотоколлекцию исторического музея Южного Урала. Теперь их можно транспортировать, экспонировать.

«Для плакатов время неумолимо, — продолжает Максим Грицук. — Еще пару лет — и мы могли бы утратить оригиналы. А восстанавливать предметы графики — большая работа для реставраторов. Поэтому сохранить для истории оригиналы документов, раритетные фотографии — было важно и для самого театра, и для Челябинской области».