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Выставка «Сокровища Востока» в Челябинске работает последнюю неделю

Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) работает последнюю неделю. Не упустите последнюю возможность своими глазами увидеть шедевры восточного декоративно-прикладного искусства из личных сокровищниц российских монархов.

«Сокровища Востока» — это около двух сотен редких образцов холодного и огнестрельного оружия, доспехов, парадного конского снаряжения, тканей и утвари XV–XX вв. от мастеров Индии, Кавказа, Китая, Средней Азии и Турции. Многие из них существуют в единственном экземпляре и не имеют аналогов в мире. В Россию они попали в качестве высочайших дворов царям и императорам или были куплены для монаршего обихода.

Эти уникальные предметы были специально взяты из фондов и экспозиции Кремлевских Музеев и отреставрированы, чтобы зрители в Челябинске могли из увидеть. Такая возможность будет только до 7 февраля. После завершения выставки драгоценные экспонаты снова вернутся в Москву, многие на долгое время будут скрыты от глаз широкой публики в запасниках.

Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» размещается в Большом экспозиционном зале (восточная башня, первый этаж). Справки по телефонам: +7 (351) 263-08-32, +7 (351) 265-23-88 (в будние дни с 9:00 до 18:00).

Выставка «Сокровища Востока в собрании Музеев Московского Кремля» проводится в рамках национального проекта «Культура».