Юные курчатовцы собрали «Уральскую мозаику», представив традиции народов Южного Урала

Юные жители Курчатовского района Челябинска представили 50 творческих номеров на ежегодном фестивале культур народов Южного Урала «Уральская мозаика». Организатором мероприятия выступает районная администрация.

Фестиваль направлен на формирование интереса к культуре и национальным особенностям народов Урала, а также всей России. В нем участвуют творческие коллективы детских садов, школ, техникумов, институтов, центров внешкольной работы и детского творчества Курчатовского района. Мероприятие проводится по пяти номинациям: «Национальный вокальный номер», «Национальный танцевальный номер», «Инструментальное исполнение», «Национальный костюм» и «Национальное блюдо». Это дает возможность каждому ребенку или молодому человеку выбрать то направление, которое больше всего ему подходит.

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«Администрация района считает этот фестиваль очень важным. Он не просто так называется «Уральская мозаика». Все мы складываем общую картину нашего многонационального региона. Мы живем в дружбе и добре, и чтобы это дальше продолжалось, мы с вами составим эту мозаику, увидим, как живут разные национальности», – выступил с приветственным словом на открытии фестиваля первый заместитель главы Курчатовского района Константин Матыгин.

Уникальной особенностью фестиваля остается дегустация членами жюри кулинарных изысков, приготовленных ребятами. Так, первыми свое блюдо – холодец – представило творческое объединение «Волшебная шкатулка». Девочки рассказали, что холодец появился на севере у кочевых народов, которые тысячи лет назад варили наваристый бульон из мяса, и заметили, что оставшийся бульон застывает на холоде. Позже эту еду брали с собой в дорогу путешественники, купцы, воины и охотники.

«Коллективы Курчатовского района очень любят наш фестиваль, каждый год с удовольствием в нем участвуют. Главное условие для всех участников фестиваля – наличие национального компонента, который можно было продемонстрировать всевозможными способами: исполнить песню, станцевать, нарядиться в костюм, приготовить блюдо. Национальность, которую коллектив хочет представить, все выбирают самостоятельно», - отметила заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодёжью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.