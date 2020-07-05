За сутки в Челябинской области добавилось 136 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 136 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что аналогично показателю предыдущего дня. Суточное число выздоровевших почти в полтора раза выше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, пятого июля, в регионе подтверждено 8 тысяч 265 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 201 выздоровевший пациент с коронавирусом. В предыдущие трое суток выздоровело 119, 133 и 65 соответственно. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 4 тысячи 897 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 162 пациента с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 77 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – в Челябинске и Верхнем Уфалее.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона чуть уменьшилось. На сегодня в больницах продолжает лечение 3 тысячи 164 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 232). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.