24.05.2022
В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»
24.05.2022
Молодые джазмены из Челябинска отправятся на Московский фестиваль
24.05.2022
Челябинский цинковый завод наращивает инвестиции в строительство и реконструкцию очистных сооружений
24.05.2022
Студотряды Челябинской области торжественно откроют летний трудовой сезон
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
24.05.2022
Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники
Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022
Минспорта Челябинской области возглавил экс-прокурор и финансист
23.05.2022
Глава минспорта Челябинской области Максим Соколов ушел в отставку
23.05.2022
В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
22.05.2022