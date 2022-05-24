Жителей Челябинской области приглашают на казачий фестиваль в село Травники

В селе Травники Чебаркульского района (Челябинская область) в субботу, 28-го мая, состоится XVI региональный фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет переводу».

Как отмечают в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, на протяжении 16-ти лет хранители казачьих традиций собирают на фестивале детские и молодежные фольклорные коллективы, военно-патриотические клубы и всех тех, кто не равнодушен к судьбе российского казачества.

Село Травники как площадка для фестиваля выбрано далеко не случайно. Это старожильческое поселение, известное с 18-го века в числе первых деревень, относящихся к Чебаркульской крепости. Травниковские казаки входили в состав Оренбургского казачьего войска, образованного еще в 1748-м году. Сегодня бывшая казачья станица восстановила и бережно хранит страницы своей богатой истории.

В этом году на площадке фестиваля развернется театральное действо. Клуб исторической реконструкции Челябинска совместно с коллективами Чебаркульского района покажут жизнь и быт казачьей станицы, чему обучали молодых казаков - владение традиционными казачьими навыками и умениями, бои, обряды.

Фестиваль продолжит конкурсная программа фестиваля «Гуляй, казак!». В этом году она включает около 50-ти выступлений от коллективов из Нагайбакского, Сосновского, Чебаркульского, Красноармейского, Увельского, Чебаркульского районов и городов Копейск, Троицк, Миасс, Усть-Катав и дебютантов из Магнитогорска.

Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры региона совместно с Челябинским государственным центром народного творчества и администрацией Чебаркульского муниципального района, хуторского казачьего общества «Травниковский». Мероприятие включено в программу «Творческие люди» национального проекта «Культура».