Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею

Знамя Государственного Комитета обороны СССР передано Историческому музею Южного Урала на вечное хранение.

До настоящего момента знамя хранилось в фондах историко-краеведческого музея Металлургического центра детского творчества Челябинска.

Открывая торжественное мероприятие по случаю передачи уникального экспоната музею Южного Урала, советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш подчеркнул важность этого действительно исторического момента, а также заверил всех собравшихся, что именно в этом учреждении сохранность такого ценного экспоната будет обеспечена на самом высоком уровне.

Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский поблагодарил гостей события за то, что смогли разделить с учреждением радость по поводу того, что его фонды пополняются такими важными экспонатами. По словам Владимира Богдановского, знамя станет обязательным участником грядущих масштабных выставок по истории металлургии на Южном Урале, мероприятий, посвященных Великой Победе.

Отметим, передача знамени состоялась накануне, восьмого декабря. Мероприятие собрало в стенах музея работников управления «Челябметаллургстроя», ветеранов этого завода, представителей легендарной династии Окраинских (двух внуков бывшего управляющего трестом «Челябметаллургстрой» Леонида Александровича Окраинского). Также участие в событии принял глава Металлургического района Сергей Кочетков, назвавший Исторический музей лучшим местом для хранения и экспонирования такого уникального предмета. По его словам, благодаря тому, что в музее бывает огромное количество посетителей, в том числе юных, знамя всегда будет на виду у молодежи.

Директор историко-краеведческого музея Металлургического центра детского творчества Евгений Худяков подчеркнул, что это знамя уникальное, является символом трудового подвига десятков тысяч людей, создававших завод.