09.12.2022
С борта самолета в руки полицейских попал в Челябинске подросток-беглец
09.12.2022
Половина коррупционных преступлений в Челябинской области - взятки
09.12.2022
Александр Сильвестров: Стремиться дальше и больше нужно всегда
09.12.2022
ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза
09.12.2022
Налоговая служба организует 15 декабря День открытых дверей
09.12.2022
Уголовное дело заведено на жительницу Катав-Ивановска, бросившую младенца на бетонный пол
Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею
Сохранность ценного экспоната будет обеспечена на самом высоком уровне именно здесь
09.12.2022
Школьные музеи Челябинска покажут свои богатства широкой публике
07.12.2022
«Охота на волка» пополнила фонды Исторического музея Южного Урала
03.12.2022
Историческому музею Южному Урала подарят уникальную картину
02.12.2022
Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022