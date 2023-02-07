16 февраля в Челябинске пройдет бесплатный семинар от ЮУТПП на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж»

16 февраля 2023 года в Челябинске комитет Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по информации и рекламе проведет семинар на тему: «Чего хотят клиенты? CustDev как эффективный инструмент для роста продаж» с 15:00 – 16:30 (по местному времени).

Спикер: Наталья Битнер – основатель рекламного агентства GRUSHA.

Модератор: Евгения Машенцева – председатель комитета ЮУТПП по информации и рекламе, заместитель директора по рекламе и продвижению ООО «РИАНА «Урал-пресс-информ».

Время проведения: 15:00 – 16:30 (по местному времени)

Место проведения: г. Челябинск, ул. Сони Кривой 56, кабинет 606, 6 этаж

Формат участия: очный и онлайн.

Встреча будет полезна предпринимателям, руководителям отдела продаж, маркетологам. На мероприятии вы узнаете:

-Как увеличить продажи за счёт знания истинных потребностей целевой аудитории;

-Что такое Custdev, этапы его проведения;

-Какие задачи бизнеса решает Custdev;

-Лайфхаки по проведению исследования целевой аудитории;

-Частые ошибки, которые не дают нужного результата;

-Анализ итогов и их применение на практике;

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться: по ссылке

Дополнительную информацию можно узнать в отделе по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по телефону: 265-39-58 или по электронной почте: ok@tpp74.ru.