Администрация Курчатовского района Челябинска поздравит школьников с Днем знаний

В Курчатовском районе Челябинска состоится ряд мероприятий, посвященных Дню знаний и 285-летию города.

Об этом сегодня, 30 августа, сообщил на аппаратном совещании в мэрии глава Курчатовского района Сергей Антипов: «В среду, первого сентября, в 12:00 на площади перед гипермаркетом «Теорема» пройдет развлекательное мероприятие для школьников. В программе выступления творческих коллективов, игровые площадки, викторины, розыгрыш памятных подарков».

В воскресенье, четвертого сентября, на площади перед кинотеатром «Победа» в 14:00 состоится праздничный концерт, посвященный Дню города. В программе: художественные номера заслуженных и народных коллективов, конкурсы с розыгрышем сувенирной продукции.

Отметим, что Курчатовский район открывает череду мероприятий, приуроченных к празднованию 285-летия Челябинска.

На аппаратном совещании Сергей Васильевич рассказал о текущих работах по благоустройству и содержанию Курчатовского района. В настоящее время выполняются работы по содержанию 190 внутриквартальных проездов и тротуаров, семи общественных пространств и скверов. Осуществляется сбор и ликвидация навалов мусора на 42 внутриквартальных территориях, а также продолжаются работы по уходу за клумбами и цветниками.

Помимо этого, выполняется муниципальный контракт по асфальтированию внутриквартальных проездов и тротуаров на девяти адресах.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в Курчатовском районе завершены работы на пяти запланированных дворовых территориях. Выполняются работы по монтажу наружного освещения на пешеходной зоне по Комсомольску проспекту.

По программе инициативного бюджетирования завершены работы на семи объектах из 15 запланированных.

«На оставшихся объектах работы активно продолжаются и будут выполнены до конца срока», – заверил Сергей Антипов.

Отметим, администрация Курчатовского района продолжает активную борьбу с объектами незаконной торговли. За неделю зафиксировано 129 случаев административных правонарушений, составлены протоколы.