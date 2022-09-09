АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные

В предстоящие выходные, 10 и 11 сентября, в Челябинске масштабно отметят 286-летия со дня основания города. Основные мероприятия запланированы на субботу, 10 сентября. Они пройдут на различных площадках, в том числе и во всех городских парках.

Арт-сквер на набережной реки Миасс

На сцене Арт-сквера Набережной реки Миасс состоится гала-концерт участников открытого регионального конкурса «Песня города». Начало дневной программы – в 13 часов, вечерней - в 18 часов 30 минут.

В 16 часов в рамках празднования Дня города в Арт-Сквере на Набережной состоится фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска – 2022». На сцене выступят как команды, играющие в челябинских лигах, так и представители телевизионных лиг Международного союза КВН.

В 22 часа на Набережной реки Миасс прогремит праздничный фейерверк. Над городом засияет более 3,5 тысячи залпов, среди них фигуры: «красные кометы», «веерная батарея», «разноцветные пионы с хвостами», «корона» и другие. Шоу продлится около 12 минут - это самый длительный фейерверк в этом году.

После окончания праздничного фейерверка жителей и гостей города будет ждать общественный транспорт.

Театральная площадь

В 18 часов начнется праздничный концерт детских школ искусств «Город праздничного детства».

В 19 часов состоится первое в истории Челябинска выступление симфонического оркестра под открытым небом. Зрители насладятся выступлением Государственного оркестра Челябинской области, солистов Мариинского и Большого театра. Завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI.

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (Челябинск, ул. Коммуны, 100)

Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина отметит 286-й день рождения Челябинска в ритме уральского рока - состоится фестиваль «В ритме рока». Концертная программа будет идти с 12 часов и до салюта.

На главную рок сцену Дня города выйдут группы из Миасса, Снежинска, Троицка, Перми, Озёрска, Екатеринбурга и Челябинска. Сюрпризом вечера станет совместное выступление группы Апофеоз (г. Миасс) с коллективом IS NOT ethnoband (г. Челябинск) и новые ведущие фестиваля.

Вся концертная Фестиваль пройдёт не только в формате живого концерта, но и в прямой трансляции, а пропустившие событие пользователи смогут посмотреть концертную программу в записи.

Городской сад им. А. С. Пушкина (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А)

В 13 часов в городском саду имени Пушника 10 сентября в 13 часов начнется праздничная программа «Виват, Челябинск».

В 13 часов в горсаду пройдет концерт «Недаром помнит вся Россия» в честь 210-летнего юбилея Бородинского сражения и в память об участвовавших в нем южноуральцах. Программа будет включать фольклорные песни, музыкальные номера, исполнителями которых станут казаки и башкиры в традиционных костюмах участников Отечественной войны 1812 года.

Зрители мероприятия смогут ознакомиться с военной формой, амуницией южноуральцев, участвовавших в Бородинском сражении. Также всем желающим будет представлена выставка тематических картин художника, писателя и реконструктора Михаила Воронова-Кушаковского.

Кроме того, 10 и 11 сентября, с 12 до 14 часов на площадке фестиваля песочной скульптуры состоится интересная программа выходного дня для детей и взрослых. В субботу, 10 сентября, на площадке песочных скульптур расположится «Лаборатория сказок» от ДК «Бригантина. Здесь пройдёт игровая программа с профессором Матемаксимом и его ассистентом Втабловым, который перепутал все сказки между собой. Кроме того, для зрителей выступят артисты и коллективы ДК.

В воскресенье, 11 сентября, на фестивале песочной скульптуры пройдёт концертная программа от Централизованной клубной системы. Вокалисты, танцевальные коллективы, конкурсы и призы от ведущего – всё это ждёт зрителей на программе выходного дня. Из-за погодных условий возможны изменения в программе.

Парк «Сад Победы» (Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 79).

В Саду Победы гостей ждет развлекательная программа «Я люблю тебя, Челябинск».

В 13 часов все желающие смогут принять участие в квесте «Челябинск в фотографиях» и мастер-классе «Рисуем Челябинск».

В это же время на сцене начнётся детская развлекательная программа с персонажами из мультфильма «Щенячий патруль».

В 15 часов – выступление артистов-ходулистов.

В 15 часов 30 минут состоится выступление Государственного русского народного оркестра «Малахит» (художественный руководитель и главный дирижёр Народный артист России – Виктор Лебедев) и хора ветеранов ЧТЗ.

Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко (Челябинск, ул. 60-летия Октября, 11)

Развлекательная программа в парке начнется в 13 часов.

Юные горожане смогут принять участие в мастер-классе «Рисуем Челябинск».

На сцене выступят известные челябинские артисты: саксофонист Дмитрий Перминов, вокалист Иларион Калачёв, творческий коллектив «Эпатаж», а также артисты оригинального жанра ­ фокусник и ведущий научного шоу, которые попытаются создать настоящее волшебство.

Вне сцены детей и взрослых будут развлекать сказочные Тролли и гигантские ходулисты в ретро-образах.

Самые активные горожане смогут принять участие в викторине и получить призы.

Парк Дружбы (Челябинск, ул. Чоппа, 10)

В парке «Дружбы» в 12 часов начнется праздничная программа «Мой любимый город!».

Скейт-парк возле Арены «Трактор»

В субботу, 10 сентября, в 12 часов в рамках празднования Дня города пройдет первый фестиваль экстремальных видов спорта RCC EXTREME. Лучшие райдеры страны соберутся в столице Южного Урала, чтобы показать лучшие фееричные трюки и обкатать новый скейт-парк олимпийского стандарта площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

Зрители увидят прокаты лучших российских спортсменов в дисциплине самокат и BMX из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Краснодара, Казани, Тюмени и Санкт-Петербурга. Также на площадке пройдет шоу легендарного мотофристайлера Алексея Колесникова и команды FMX 13.

Вечером на сцене фестиваля состоится взвешивание боксеров в преддверии вечера большого бокса, который пройдет 11 сентября в Арене «Трактор».

В финале вечера 10 сентября выступят хедлайнеры: ST, Клава Кока и Niletto.

Программа мероприятия:

С 12 до 16 часов - соревнования RCC Extreme.

В 16 часов - награждение RCC Extreme.

С 16 часов 30 минут до 18 часов - мотофристайл-шоу Алексея Колесникова.

С 18 часов 20 минут - взвешивание RCC boxing promotion ;

С 18 до 19 часов - автограф-сессия в фотозоне.

С 19 часов - выступления хедлайнеров.

Библиотеки

Библиотеки Централизованной библиотечной системы Челябинска подготовили интересные мероприятия ко Дню города для всей семьи. Афиша.