Алексей Текслер: Челбинской агломерации необходима единая транспортная система

Челябинской агломерации необходима единая транспортная система, становление которой позволит связать сетью общественного транспорта столицу Южного Урала и близлежащие муниципальные образования.
Речь об этом шла сегодня, 25-го сентября, на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с исполняющим обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексеем Нечаевым, на которой руководитель области обозначил перед претендентом на высокий пост ряд первоочередных задач.
Одной из них, по словам Алексея Текслера, является успешная реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - в этом году министерству дорожного хозяйства и транспорта предстоит добиться комплексного выполнения работ в рамках данной программы, обеспечить переход к долгосрочным контрактам по ремонту автодорог, подготовку проектно-сметной документации и строгий контроль качества производимых ремонтов.
В сфере автотранспорта приоритетным направлением, помимо становления единой транспортной системы, является развитие региональной сети пассажироперевозок.
«Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог. Прошу внимательным образом подойти к реализации поставленных задач. Важно также сформировать перечень перспективных дорожных работ в области, учесть те пожелания, которые были озвучены жителями в ходе моих поездок в муниципалитеты», - подчеркнул Алексей Текслер.
Алексей Нечаев поблагодарил главу региона за доверие.
«Для Челябинской области вопросы автодорог и транспорта, безусловно, являются важными и серьезными. Министерство в полной мере осознает ответственность за состояние этих сфер перед жителями региона. Поставленные вами задачи будем выполнять», - отметил исполняющий обязанности министра.