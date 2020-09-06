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Алексей Текслер направил комиссию минстроя в Троицк

Общество
Сегодня, 15:44
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Автор: 
Любовь Юрина

В понедельник, седьмого сентября, в Троицк (Челябинская область) отправится комиссия министерства строительства и инфраструктуры региона, чтобы выяснить причины срыва сроков капитального ремонта детской музыкальной школы № 3.

Соответствующее поручение минстрою дал губернатор Алексей Текслер после посещения в субботу, пятого сентября, Троицкого городского округа.

Капитальный ремонт здания музыкальной школы, которому порядка ста лет, проводит ООО «СпецПромКомплект» из республики Башкортостан (муниципальный контракт был заключен в мае 2020 года по итогам электронного аукциона). Сумма контракта - 9 миллионов 833 тысячи рублей (большая часть средств выделена из федерального бюджета по государственной программе «Развитие образования в России», оставшаяся - из областного и местного бюджетов).

На выделенные средства планировалось провести ремонт фасада и кровли, заменить системы водоснабжения и отопления, окна, двери и напольное покрытие, выполнить внутреннюю отделку помещений. Работы необходимо было завершить к первому сентября и с нового учебного года 275 учащихся должны были приступить к занятиям в обновленной музыкальной школе.

Но в ходе проведения работы появились непредвиденные обстоятельства. После снятия крыши выяснилась необходимость проведения дополнительных работ по их укреплению стен.

«Надо помочь подрядчику с организацией работ, на объекте всего пять человек работает. Надо составить график ежедневных работ, чтоб сдать в сроки. Выглядит все ужасно, говорят, что через месяц сделают, но у меня сомнения», - отметил губернатор, незапланированно посетивший третью музыкальную школу. В понедельник комиссия минстроя на месте оценит ситуацию.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
администрация Троицка
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