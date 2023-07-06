Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору

Жители Троицка (Челябинская область) устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору.

Горожанка Ирина Нестерова обратилась к главе региона в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте: «Здравствуйте. Беспокоит жительница Троицка. На каком основании наша администрация оставляет город без горячей воды более двух месяцев? Постоянно переносят сроки. На улице жара. И так каждый год до осени. Примите, пожалуйста, меры».

Другая жительница муниципалитета, Клавдия Балько, также пожаловалась Алексею Текслеру на то, что Троицк живет без горячей воды длительное время, назвав день отключения – 22 мая (по этой информации, двух месяцев еще не прошло).

«И каждые две недели отправляются письма о продлении сроков по горячей воде», - пожаловалась троичанка.

Сегодня, шестого июля, автору поста ответила администрация Троицка.

«Понимаем ваше негодование, но, к сожалению, в этом году некоторые участки теплосети не выдержали гидравлических испытаний, в связи с чем срок подачи горячей воды несколько раз переносился. Мера по проведению испытательных нагрузок на сеть необходимая, предпринимается для того, чтобы зимний период прошел без происшествий. ООО «Перспектива» планирует восстановить горячее водоснабжение ориентировочно 17 июля», - сообщили в мэрии Троицка.