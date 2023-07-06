06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
Городские власти объяснили, почему горячего водоснабжения нет так долго
03.07.2023
Отключение горячей воды в «северной зоне» Металлургического района снова продлили
30.06.2023
Четвертый этап опрессовки в Челябинске затронет три района
29.06.2023
В «северной зоне» Металлургического района Челябинска горячей воды не будет до третьего июля
26.06.2023
В пяти районах Челябинска с четвертого июля отключат горячую воду
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023