Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов дать тепло

Отопительный сезон во всех городах и районах Челябинской области начнется раньше, чем в прошлые годы. Глава региона дал поручение главам начать подавать тепло в квартиры южноуральцев, а их, в свою очередь, попросил сообщать, если будут проблемы с подключением отопления.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал на своей странице в Instagram.

«Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь. Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам», - написал Алексей Текслер.

В Челябинске по распоряжению Натальи Котовой тепло начнется появляться в квартирах горожан с 25 сентября. В течение пяти дней все жилые дома и объекты социальной сферы должны быть с отоплением.

Добавим, раньше всех отопительный сезон начался в Кусинском районе – третьего сентября.