Алексей Текслер поручил главам всех муниципалитетов дать тепло
Общество
Сегодня, 13:40
Автор: 
Инна Шемаева

Отопительный сезон во всех городах и районах Челябинской области начнется раньше, чем в прошлые годы. Глава региона дал поручение главам начать подавать тепло в квартиры южноуральцев, а их, в свою очередь, попросил сообщать, если будут проблемы с подключением отопления.

Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь. ⠀ Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам. ⠀ #Текслер #Челябинскаяобласть #отопительныйсезон #отопление

Публикация от Алексей Текслер (@alexeytexler.official)

«Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь. Пишите в комментариях, если возникают проблемы по конкретным адресам», - написал Алексей Текслер.

В Челябинске по распоряжению Натальи Котовой тепло начнется появляться в квартирах горожан с 25 сентября. В течение пяти дней все жилые дома и объекты социальной сферы должны быть с отоплением.

Добавим, раньше всех отопительный сезон начался в Кусинском районе – третьего сентября.

Автор: 
Инна Шемаева
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