На этой неделе в домах челябинцев начнут включать отопление
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:47
Автор: 
Евгения Александрова

По распоряжению временно исполняющей обязанности главы Челябинска Натальи Котовой, с 25 сентября в квартиры жителей областного центра начнут поэтапно подавать тепло.

Речь о начале нового отопительного сезона шла сегодня, 23 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как отметил начальник управления ЖКХ города Дмитрий Петров, все объекты коммунальной сферы к зиме готовы. По распоряжению Натальи Котовой тепло начнется появляться в квартирах горожан с 25 сентября. В течение пяти дней все жилые дома и объекты социальной сферы должны быть с отоплением.

Добавим, раньше всех отопительный сезон начался в Кусинском районе – третьего сентября.

Автор: 
Евгения Александрова
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