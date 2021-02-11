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Алексей Текслер рассказал, в каких городах региона останутся ковидные базы

В Челябинской области ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске.

Во всех остальных муниципалитетах региона больницы вернутся к плановой работе.

Об этом сегодня, 11-го февраля, на встрече с избранными главами муниципальных образований заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона отметил также, что ключевая задача, которую сегодня предстоит реализовать властям, - массовая вакцинация населения, и здесь немаловажная роль отводится руководителям муниципалитетов.

По словам Алексея Текслера, готовность медицинских учреждений принять и хранить вакцину, списки и запись на вакцинацию – это вопросы, которые руководители территорий должны держать на особом контроле.