Алексей Текслер рассказал, в каких городах региона останутся ковидные базы

В Челябинской области ковидные базы останутся только в Челябинске, Миассе, Кыштыме и Магнитогорске.
Во всех остальных муниципалитетах региона больницы вернутся к плановой работе.
Об этом сегодня, 11-го февраля, на встрече с избранными главами муниципальных образований заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Глава региона отметил также, что ключевая задача, которую сегодня предстоит реализовать властям, - массовая вакцинация населения, и здесь немаловажная роль отводится руководителям муниципалитетов.
По словам Алексея Текслера, готовность медицинских учреждений принять и хранить вакцину, списки и запись на вакцинацию – это вопросы, которые руководители территорий должны держать на особом контроле.