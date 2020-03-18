Алексей Текслер: В ближайшее время маски появятся в продаже

В Челябинской области начался дополнительный закуп медицинских масок для аптечных сетей. В ближайшее время они появятся в продаже. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер 18 марта на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

«Я вчера предложил организовать распределительную систему в нашей стране по маскам, чтобы мы обеспечили аптеки. Сейчас осуществляется дополнительный закуп из-за границы, разворачиваются дополнительные мощности в нашей стране по производству масок», - пояснил Алексей Текслер.

Генеральный директор областного аптечного склада Андрей Князев доложил, что объём продаж медицинских масок за последнее время увеличился в 20 раз. Дефицит в аптеках ощущается, но медицинские организации обеспечены в полном объеме.

«Новые поставки либо отменяются, либо переносятся на май-июнь. Также выросли цены на маски, в том числе в 10 раз. В настоящий момент во всех аптеках обеспечен запас марли на шесть месяцев, дезинфицирующих средств, а также противовирусных препаратов и антибиотиков на три месяца», - уточнил Андрей Князев.

Напомним, Алексей Текслер направил обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в связи с образовавшимся в субъектах страны дефицитом медицинских масок.