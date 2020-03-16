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Алексей Текслер обратился к премьеру Михаилу Мишустину в связи с дефицитом масок

Федерация
Сегодня, 18:24
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в связи с образовавшимся в субъектах страны дефицитом медицинских масок.

Текслер предложил организовать централизованное распределение медицинских масок в регионы страны по фиксированным ценам. Это позволит создать в территориях неснижаемый запас масок и минимизировать последствия распространения коронавируса, считает глава региона.

В настоящий момент в медицинских и социальных учреждениях области имеется в запасе более миллиона медицинских масок. Есть запас и на областном аптечном складе. Но жители жалуются губернатору на дефицит масок в аптечной сети (коммерческие аптеки закупают маски через своих поставщиков). Российские производства этих изделий не справляются с возросшими потребностями в связи со сложившейся ситуацией по коронавирусной инфекции, гриппу и ОРВИ.

Правительство РФ приняло решение о запрете экспорта этих медицинских изделий из Российской Федерации. Алексей Текслер отметил, что поддерживает это своевременное решение в условиях неснижающегося спроса на маски. В регионах надеются, что оно даст положительный результат.

На сегодня в Челябинской области ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу оценивается как неэпидемическая. Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Михаил Мишустин
Алексей Текслер
коронавирус
маски
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