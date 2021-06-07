Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором региона Кареном Габриеляном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном. Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия», - прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области подписал президент России Владимир Путин. Ранее прокуратуру Челябинской области возглавлял Виталий Лопин. Пятого февраля 2021 года был подписан указ об отставке в связи с выходом на пенсию.

Карен Карленович Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области.

В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. В том же году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором отдела общего надзора военной прокуратуры Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознамённого Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия – Алания, первым заместителем прокурора Республики Карелия.

В занимаемой должности проходит службу с 22 ноября 2011 года.

Награждён Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».