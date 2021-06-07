Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова все три предстоящих выходных дня намерена работать в районах горо
07.06.2021

Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе.
Дороги
Дороги
07.06.2021

Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшее воскресенье, 6 июня, в Челябинске состоялась выставка «Первая пластиковая. Пла
07.06.2021

В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет юбилейный международный джазовый фестиваль «Какой удивительн
07.06.2021

Мастер-класс по джазу

Челябинцы смогут постичь тайну творчества известных музыкантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова обозначила основную тему работы своих заместителей Владимира Шамн
07.06.2021

Наталья Котова обозначила главную тему совместной работы Шамне и Куляшова
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка
Алексей Текслер
Карен Габриелян
Общество
07.06.2021 17:35

Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором региона Кареном Габриеляном. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном. Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия», - прокомментировали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области подписал президент России Владимир Путин. Ранее прокуратуру Челябинской области возглавлял Виталий Лопин. Пятого февраля 2021 года был подписан указ об отставке в связи с выходом на пенсию.

Карен Карленович Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области.

В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. В том же году начал службу в органах прокуратуры. В разное время работал следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором отдела общего надзора военной прокуратуры Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознамённого Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия – Алания, первым заместителем прокурора Республики Карелия.

В занимаемой должности проходит службу с 22 ноября 2011 года.

Награждён Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью Руденко, нагрудными знаками «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».

Алексей Текслер
Карен Габриелян
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова все три предстоящих выходных дня намерена работать в районах горо
07.06.2021

Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе.
Дороги
Дороги
07.06.2021

Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшее воскресенье, 6 июня, в Челябинске состоялась выставка «Первая пластиковая. Пла
07.06.2021

В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске с 17 по 19 июня пройдет юбилейный международный джазовый фестиваль «Какой удивительн
07.06.2021

Мастер-класс по джазу

Челябинцы смогут постичь тайну творчества известных музыкантов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова обозначила основную тему работы своих заместителей Владимира Шамн
07.06.2021

Наталья Котова обозначила главную тему совместной работы Шамне и Куляшова
Алексей Текслер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

В Челябинской области младших школьников будут учить практической экологии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Чиновники, которые дали «добро» на вырубку лиственниц в Челябинске, уволены
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.06.2021

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.06.2021

Текслер - о креативной индустрии: Нужно создавать условия для всех
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркинского муниципального района просят губернатора Челябинской области Алексей Текслера
Общество

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
Общество

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

04.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцы в ожидании начала преображения набережной озера Смолино,
Общество

На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино

04.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, третьего июня, силовики нагрянули в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинс
Происшествия

ФСБ обнародовала видео задержания первого замминистра строительства Белавкина

03.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Колодцы без люков, гигантские «пробоины» в асфальте – провалов, опасных для жизни и здоровья жите
Среда обитания

Провалы Челябинска

02.06.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Калининского района Челябинска пожаловались на огромную очередь в поликлинику горбольницы
Общество

В Челябинске на входе в поликлинику выстроилась огромная очередь

01.06.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

07.06.2021 18:01

Анонсы событий и мероприятий на восьмое июня

07.06.2021 17:58

Афиша мероприятий учреждений культуры на восьмое июня

07.06.2021 17:35

Алексей Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

07.06.2021 17:31

Южноуральцы смогут обучаться актерскому мастерству у Юрия Гальцева

07.06.2021 17:23

Глав районов Челябинска ждут насыщенные выходные – к ним с проверками едет Котова

07.06.2021 17:19

Цветочное оформление Курчатовского района Челябинска завершат к середине июня

07.06.2021 17:01

Александра Виноградова отстранили от должности мэра Троицка

07.06.2021 16:38

Многодетную мать из Златоуста отправили на 14 лет в колонию за убийство сына

07.06.2021 16:37

В Златоусте состоялся первый этап ХХХV мемориала имени Виталия Масленникова

07.06.2021 16:32

В Челябинской области растет доля клещей, инфицированных боррелиями и эрлихиями

07.06.2021 16:30

Работы по второму контракту на ремонт трамвайных путей в Челябинске начнутся на этой неделе

07.06.2021 16:19

В Челябинске ищут парня, избившего пожилого мужчину

07.06.2021 16:03

В Челябинске на выставке обсудили проблему раздельного сбора мусора

07.06.2021 15:03

В Челябинске стартует второй этап опрессовок

07.06.2021 15:00

Посол Италии в России впечатлился граффити с Давидом в Челябинске

07.06.2021 14:51

Какие дома в Челябинске с 15 июня останутся без горячей воды

07.06.2021 14:28

Челябинцы выбрали концепцию ледового городка-2022

07.06.2021 13:47

За выходные более тысячи южноуральцев поставили прививку от ковида в выездных пунктах

07.06.2021 13:46

Семейный подряд пойдет под суд за торговлю оружием на трассе Москва-Челябинск

07.06.2021 13:39

Челябинцы смогут постичь тайну творчества известных музыкантов

07.06.2021 13:10

Наталья Котова обозначила главную тему совместной работы Шамне и Куляшова

07.06.2021 13:03

ВТБ выдал на Южном Урале первую онлайн-ипотеку

07.06.2021 13:02

Сотрудница ГУФСИН Златоуста поборется за звание «Мисс УИС России»

07.06.2021 12:49

Минсельхоз предложил птичникам для спасения бизнеса перейти на прямые поставки

07.06.2021 12:39

В Челябинске прошел первый отбор в творческие коллективы детской филармонии

07.06.2021 12:37

Читатели «Урал-пресс-информ» могут выиграть пригласительные на спектакль в Молодежный театр

07.06.2021 12:28

Российским младенцам оставят подгузники

07.06.2021 12:27

В «Лебедином озере» на челябинской сцене блеснет лауреат международного конкурса

07.06.2021 12:13

Челябинские полицейские устроили облаву на мигрантов

07.06.2021 12:09

Виктор Рашников провел важные деловые встречи на экономическом форуме в Санкт-Петербурге

07.06.2021 12:03

Челябинские власти избавили от уродливых надписей почти триста зданий

07.06.2021 11:55

Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта

07.06.2021 11:50

За сутки в Челябинской области подтверждено 85 новых случаев ковида

07.06.2021 11:40

Полиция Челябинска обеспечит безопасность горожан на Дне России

07.06.2021 11:36

В Челябинской области людей с ментальными особенностями будут учить жить самостоятельно

07.06.2021 11:33

В Челябинской области младших школьников будут учить практической экологии

07.06.2021 10:53

Безработных в Челябинске стало еще меньше

07.06.2021 10:33

На озере Сунгуль появились новые шедевры из дерева, камней, сена и глины

07.06.2021 10:29

Чиновники, которые дали «добро» на вырубку лиственниц в Челябинске, уволены

07.06.2021 10:23

Челябинца, который пытался открыть стрельбу по людям, отправили в психушку

07.06.2021 10:20

Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание

07.06.2021 09:53

В Челябинской области закрыли мост через реку Симок

07.06.2021 09:35

Житель Челябинской области осужден за публичное оправдание терроризма

06.06.2021 17:36

В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

06.06.2021 16:30

В ЧОКБ провели успешную операцию по пересадке печени 29-летней девушке

06.06.2021 15:56

Анонсы событий и мероприятий на седьмое июня

06.06.2021 15:42

Со дна Тургояка подняли «Ниву»

06.06.2021 13:35

В Челябинске загорелась карусель в парке Гагарина

06.06.2021 12:33

В Свердловской области найден пропавший накануне мальчик из Челябинской области

06.06.2021 12:13

Ковид за сутки оборвал жизни восьми южноуральцев

06.06.2021 11:56

Исторический музей Южного Урала открыл выставку-перформанс и экологический фестиваль

05.06.2021 15:07

В тайге под Североуральском потерялся девятилетний мальчик из Челябинской области

05.06.2021 13:37

Челябинский уролог – о курении: Только бросать и всё

05.06.2021 12:48

В Златоусте семейная пара «напала» на подметально-уборочную машину

05.06.2021 12:45

Южноуральские спасатели-водолазы подняли со дна озера Тургояк 250 килограммов мусора

05.06.2021 12:42

В Челябинской области начались массовые проверки мотоциклистов

05.06.2021 12:38

В Челябинске задержан пьяный водитель электросамоката

05.06.2021 12:02

В Челябинской области на поле экстренно сел самолет

05.06.2021 11:40

Число поборовших ковид южноуральцев превысило 58 тысяч

05.06.2021 11:29

Южноуральцев ждут на прививку в садах, парках, на рынках, в ТРК и в храме

05.06.2021 02:45

В семи городах Челябинской области на три дня объявлены НМУ

05.06.2021 02:19

ВТБ и «ДОМ.РФ» разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах

05.06.2021 02:00

В 2021 году РМК направит на природоохранные мероприятия более двух миллиардов рублей

05.06.2021 01:45

В Копейском округе задержали нарушителя при попытке хищения электросетевого оборудования

05.06.2021 01:25

Выходные в Челябинской области теплые и без осадков

05.06.2021 00:53

Анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня

05.06.2021 00:51

Афиша на пятое и шестое июня

05.06.2021 00:10

ВТБ и Росреестр планируют полностью оцифровать сделки с недвижимостью

04.06.2021 17:19

Театр «Манекен» приглашает челябинцев на необычные спектакли в июне

04.06.2021 17:06

В Челябинске снова разыскивают горе-отца Толика

04.06.2021 17:03

В центре Челябинска на десять дней закроют движение транспорта

04.06.2021 16:42

В Челябинске на Автодорожной улице демонтируют незаконные объекты

04.06.2021 16:37

Как будет ходить транспорт на Комсомольском проспекте в предстоящие выходные

04.06.2021 16:28

Арестован первый замминистра строительства Иван Белавкин

04.06.2021 16:21

Каждый третий челябинец планирует провести отпуск в саду

04.06.2021 16:00

В Златоусте стартовал первый этап мемориала Масленникова

04.06.2021 16:00

Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой

04.06.2021 15:35

Почти два килограмма марихуаны изъяли полицейские Верхнеуральского района

04.06.2021 15:19

В Челябинской области на дороге возле Южноуральска ограничат движение

04.06.2021 15:01

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета

04.06.2021 14:47

Челябинского замминистра предостерегли от необдуманных сообщений в Telegram

04.06.2021 13:58

Пассажиропоток на ЮУЖД в мае вырос на 57,2%

04.06.2021 13:48

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

04.06.2021 13:34

Автомобиль «Урал NEXT» отправился к покупателю прямо с выставочного стенда

04.06.2021 13:20

Неблагополучные семьи на контроле у полицейских Челябинска

04.06.2021 13:18

Челябинские власти показали, что будет с Комсомольским проспектом

04.06.2021 12:56

Челябинцев приглашают вспомнить Пушкина во время познавательной прогулки

04.06.2021 12:27

На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино

04.06.2021 12:08

В Саргазах начались работы по ремонту канализационной системы

04.06.2021 11:14

Возле Миасса на трассе М-5 ограничили движение транспорта

04.06.2021 11:13

35 килограммов наркотиков полицейские изъяли полицейские Магнитогорска

04.06.2021 10:38

Задержан челябинец, который пытался продать через МФЦ чужую квартиру

04.06.2021 10:36

МегаФон, «ВымпелКом» и «Ростелеком» вместе создают «Новые цифровые решения»

04.06.2021 10:33

Двоих миасцев осудили за сбыт 34 поддельных пятитысячных банкнот

04.06.2021 10:17

Павел Шиляев познакомил страну с туристическими проектами ПАО «ММК»

03.06.2021 18:43

В Челябинске объявлен режим «черного неба»

03.06.2021 18:31

В пятницу в Челябинской области местами дожди

03.06.2021 18:14

«ФотоФест-2021» приглашает профессионалов и фотолюбителей

03.06.2021 18:09

«Сверхновая» победа: ГРЦ Макеева признан лауреатом отраслевого конкурса

03.06.2021 18:03

В Челябинске электросамокатчики все чаще становятся опасными нарушителями