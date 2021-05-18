Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии

Президент России выдвинул на должность прокурора Челябинской области Карена Габриеляна, который в настоящее время возглавляет надзорное ведомство в Карелии.

Сегодня, 18 мая, в рамках совместного заседания комитеты Совета Федерации проведут консультации по кандидатуре нового прокурора. Если она будет согласована, то Карен Габриелян займет место Виталия Лопина.

Указ об отставке Виталия Лопина в связи с выходом на пенсию был подписан пятого февраля текущего года. Исполняющим обязанности прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев.

Виталий Лопин устроился на работу в «Русскую медную компанию» на должность советника председателя совета директоров Игоря Алтушкина.