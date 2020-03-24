Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

«Ситуацию мы контролируем, она останется стабильной, если мы проявим спокойствие и будем неукоснительно соблюдать рекомендации врачей и сотрудников Роспотребнадзора», - отметил глава региона.

Отдельно Алексей Текслер обратился к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания.

«Пожалуйста, проявите особую заботу о себе в эти дни. Не выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение, - сказал губернатор. - Ели вам нужны лекарства, продукты или другая помощь по дому, смело звоните в органы соцзащиты по месту жительства. Они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков».

Глава региона уверен, что чем более ответственно южноуральцы подойдут к профилактике, тем быстрее удастся справиться с инфекцией и вернуться к привычной жизни.

Волнующие вопросы по коронавирусу можно задать на «горячей линии» регионального минздрава 8 (351) 240-15-16.

Оставить заявку на приобретение и доставку домой продуктов питания и лекарств пожилые южноуральцы могут по телефону «горячей линии» минсоца 8 (351) 423-01-34.

Кроме того, в связи с введением режима повышенной готовности в минсоце региона организована работа телефона «Горячей линии» 8-912-806-84-94.