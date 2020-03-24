ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам

Общество
Сегодня, 12:08
Автор: 
Олеся Денисова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.
«Ситуацию мы контролируем, она останется стабильной, если мы проявим спокойствие и будем неукоснительно соблюдать рекомендации врачей и сотрудников Роспотребнадзора», - отметил глава региона.
Отдельно Алексей Текслер обратился к людям старшего поколения, особенно к тем, кто имеет хронические заболевания.

«Пожалуйста, проявите особую заботу о себе в эти дни. Не выходите из дома без крайней необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, друзьями по телефону, через интернет. Уверен, они поймут и поддержат ваше решение, - сказал губернатор. - Ели вам нужны лекарства, продукты или другая помощь по дому, смело звоните в органы соцзащиты по месту жительства. Они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков».

 

Глава региона уверен, что чем более ответственно южноуральцы подойдут к профилактике, тем быстрее удастся справиться с инфекцией и вернуться к привычной жизни.
Волнующие вопросы по коронавирусу можно задать на «горячей линии» регионального минздрава 8 (351) 240-15-16.

Оставить заявку на приобретение и доставку домой продуктов питания и лекарств пожилые южноуральцы могут по телефону «горячей линии» минсоца 8 (351) 423-01-34.

Кроме того, в связи с введением режима повышенной готовности в минсоце региона организована работа телефона «Горячей линии» 8-912-806-84-94.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Грипп
Федерация
Сегодня, 13:16
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
Общество
Сегодня, 11:14
Пожилые южноуральцы могут подать заявку на покупку продуктов и лекарств
Общество
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Сегодня, 09:48
Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине
Сегодня, 10:38
Теперь можно подключиться к МегаФону, не выходя их дома
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Сегодня, 09:48
Полиция Челябинской области усилит контроль за находящимися на карантине
Сегодня, 09:20
В Челябинской области грипп не сдает свои позиции
Вчера, 22:27
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:55
ФСС разъяснил, как оформить больничный лист находящимся на карантине южноуральцам
Вчера, 17:42
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Вчера, 17:40
Жители Челябинска набирают питьевую воду, пробираясь через отходы
Вчера, 16:57
Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции
Общество
Сегодня, 10:03
В Челябинске растет число заболевших коронавирусом
Общество
Сегодня, 12:58
В Челябинске дом на гостевом маршруте получил нарядные корзины вместо аварийных балконов
Новости
Сегодня, 13:19
Федерация
В России банки начали поднимать ставки по ипотеке
Сегодня, 13:16
Федерация
В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Сегодня, 10:50
Экономика
Плотина Троицкой ГРЭС  готова к пропуску паводковых вод
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:52
Общество
Полицейские Челябинска, контактировавшие с зараженной коронавирусом помощницей прокурора, вне опасности
Вчера, 22:27
Общество
В понедельник началась четвертая неделя Великого поста
Вчера, 18:11
Общество
Анонсы событий и мероприятия на 24 марта
Вчера, 17:42
Общество
Челябинский магазин на Гагарина торговал гнилой рыбой
Вчера, 16:57
Общество
Житель Миасса, контактирующий с больным коронавирусом, не соблюдал режим самоизоляции
Теги
Алексей Текслер
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика