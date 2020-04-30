Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к южноуральцам, призвав жителей в предстоящие майские праздники проявить сознательность и строго соблюдать все ограничительные меры.

«Больше месяца мы живем с вами в режиме ограничений. Как и по всей стране, в Челябинской области он продлен до 12 мая», - начал свое обращение глава региона.

Напомним, в Челябинской области с 18 марта введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Накануне он был продлен до 12 мая. На этот период в целом по стране действует режим нерабочих дней.

«Главный санитарный врач страны подчеркнул, что нам надо пережить еще один инкубационный период, чтобы прервать цепочку передачи вируса», - отметил Алексей Текслер.

За прошедшие сутки в России зарегистрировано рекордное число случаев коронавирусной инфекции – более семи тысяч. В Челябинской области зарегистрировано несколько очагов заражения, ежедневный прирост заболевших пока остается высоким.

«Поэтому необходимо продолжить соблюдение режима до этой даты. Эти две недели будут самыми важными в борьбе с инфекциями», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что для многих в тягость соблюдать почти полуторамесячные ограничительные условия. Но надо еще немного потерпеть и потом регион начнет постепенно выходить из режима самоизоляции. План уже подготовлен. О нем губернатор рассказывал накануне. В случае стабилизации ситуации его смогут начать реализовывать после 12 мая

«И только от нас с вами, от личной ответственности зависит начало его реализации. Берегите себя», - призвал южноуральцев Алексей Текслер.