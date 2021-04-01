Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова

В Челябинской области сегодня, первого апреля, стартовала весенняя призывная кампания. Государственное задание для Южного Урала составляет чуть более трех тысяч 300 человек.

Как заявил военный комиссар региона Андрей Максуров, Челябинская область к весеннему призыву готова.

Первые отправки начнутся после 15-го апреля, в соответствии с утвержденным графиком. В течение апреля в армию будет направлено около десяти процентов подлежащих призыву весной-летом 2021-го южноуральцев. Первая, небольшая, партия призывников будет направлена на службу в сухопутных войсках, в Центральный военный округ.

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Сергея Варламова, в мае отправок тоже будет не очень много (около 15-ти процентов от общего числа подлежащих призыву ребят отправятся на армейскую службу в последний месяц весны).

«Большая часть южноуральцев будет направлена в части и подразделения российской армии в июне-июле, когда закончится учебный год», - пояснил Сергей Варламов.

В весенний призыв 2021-го года в Челябинске будет сформировано три эшелона. Кроме того, состоится пять подсадок южноуральских призывников в проходящие эшелоны. Эшелоны пойдут в Западный военный округ и на Дальний Восток.

Государственное задание для Челябинской области на весну-лето текущего года предусматривает отправку пяти человек в научные роты (в осенний призыв в подразделения для интеллектуалов отправили троих ребят).

Кроме того, в июне десятерых бравых южноуральцев ждет начало службы в Президентском полку (отбор туда самый серьезный).

Напомним, задачи осеннего призыва 2020-го года Челябинская область выполнила в полном объеме, направив в Вооруженные Силы Российской Федерации около трех тысяч человек.