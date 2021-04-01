Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова

01.04.2021
В Челябинской области охотиться на птиц будут по новым правилам
01.04.2021
В Челябинске трамваи не будут ходить по Российской две недели, пассажирам поможет челнок
01.04.2021
В Магнитогорске наградили за заслуги перед городом
01.04.2021
В Магнитогорске оценили идеи горожан
01.04.2021
Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.
01.04.2021
Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
15.03.2021
Вопрос к военным: Группу Дятлова погубила баллистическая ракета?
04.03.2021
Челябинцев зовут на службу по контракту
16.02.2021
В Челябинской области нашли тело военнослужащего
26.01.2021
Военные назвали гибель курсанта, выпавшего из окна в Челябинске, несчастным случаем
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021