Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 августа.

В 4 часа 40 минут в аэропорту Челябинска состоится встреча южноуральского легкоатлета, участника Олимпийский игр в Токио Василия Мизинова (спортивная ходьба).

В 5 часов 45 минут в аэропорту им. Курчатова Челябинска состоится встреча участник олимпийских игр в Японии, ватерполисток: Эльвины Каримовой, Марии Берсневой, Евгению Головинойа. Всех спортсменов будут встречать представители Министерства спорта Челябинской области, представители женской ватерпольной команды «Динамо-Уралочка» и федерации легкой атлетики Челябинской области. Приглашаем вас принять участие в мероприятии и пообщаться со спортсменами

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Создание условий для обучения особенных детей в обычных школах региона».

В 11 часов состоится пресс-конференция «Первый Кубок Губернатора по парусному спорту. Перспективы развития парусного спорта, туризма и досуга на Южном Урале» (Челябинск, ул. Красная, д. 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольская правда»).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Участие Челябинской области во Всероссийском дне поля».

В 13 часов состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В 19 часов Краеведческий отдел Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина организует пешеходную прогулку по историческому Челябинску «Улица Садовая». Участники услышат рассказ об истории улицы Красной (встреча возле водонапорной башни, между зданиями по улице Воровского, 11 и Воровского, 13).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 августа - Международный день биодизеля.

10 августа в православном календаре - Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери.

10 августа в народном календаре – Прохоры – Пармены.