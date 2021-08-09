09.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
09.08.2021
«Серебряный возраст – всё впереди»: в Трехгорном реализуется развивающий проект для людей старшего поколения
09.08.2021
В пяти городах Челябинской области установятся НМУ, усугубляемые дымкой от лесных пожаров
09.08.2021
Представители Челябинской и Екатеринбургской епархий поднялись на Эльбрус
09.08.2021
В Магнитогорске на предприятии найдены снаряды времен Великой Отечественной войны
09.08.2021
В Челябинске восстановили работу светофора на Дзержинского – Гагарина
Анонсы событий и мероприятий на 10 августа
06.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на седьмое и восьмое августа
05.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое августа
04.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на пятое августа
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
В минэкологии дали объяснение химическому запаху в Челябинской области
09.08.2021
Челябинскую область накрыло туманом с гарью от лесных пожаров из Якутии
09.08.2021
Алексей Текслер попросил поддержки у Владимира Путина
06.08.2021
Небезопасная торговля: в челябинском поселке Чурилово у киоска снесло крышу
06.08.2021
Единое мнение челябинцев: власть угробила Комсомольский проспект
05.08.2021