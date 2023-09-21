Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателями и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 22 сентября.

В 10 часов объединенный государственный архив Челябинской области откроет свои двери для гостей, которые станут участниками интересных событий по случаю 102-го дня рождения учреждения. Традиционно гости праздника смогут поучаствовать в акции «Пополни историю», а также познакомятся с выставкой документов из личного фонда Надежды Дида, насладятся выступлениями творческих коллективов Челябинска (Свердловский проспект, 30-А).

В 11 часов 45 минут в Челябинске состоится встреча ветерана специальной военной операции, делегата первого форума ветеранов СВО от Челябинской области Сергея Бормотова с учащимися седьмых классов школы №68 имени Героя России Е.Н. Родионова. Ребята узнают о том, что происходило на передовой, почему важно знать историю своей страны и помнить о совершенных подвигах сограждан. Также ребята напишут защитникам письма на фронт, примут участие во всероссийской акции «Солдатский треугольник». Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» организует передачу писем за ленточку с гуманитарными конвоями (улица Вагнера, 70-А, кабинет №201).

В 12 часов в Челябинске состоится открытие всероссийского литературного форума #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарки. В этом году #РыжийФест объединит более ста культурно-просветительских событий разного формата - это дискуссии, лекции, презентации и мастер-классы, интерактивная детская площадка, а также творческие встречи с гостями ярмарки: писателями, сценаристами, режиссерами, переводчиками и блогерами (проспект Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 13 часов 30 минут у стен объединенного государственного архива Челябинской области будет заложена дубовая аллея – в честь юбилея народного подвига: 2023 год в Челябинской области проходит под знаком 80-летия Уральского добровольческого танкового корпуса (Свердловский проспект, 30-А).

В 14 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в отчетно-выборном собрании региональной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». На мероприятии прозвучит отчет о деятельности организации за четыре года и будут обозначены основные направления деятельности Союза до 2028 года. Кроме того, пройдут выборы органов управления СПП и будет утвержден новый состав правления (проспект Ленина, 26-А).

В 14 часов в Челябинске состоится церемония награждения победителей конкурса рисунков «Безопасность на воде», в которой примет участие министр общественной безопасности Челябинской области Светлана Костина. Кроме награждения, запланировано чаепитие с победителями конкурса и экскурсия по пожарной-технической выставке (улица Пушкина, 68, зал пожарно-технической выставки).

В 18 часов 30 минут ХК «Трактор» (генеральный директор клуба Иван Савин) и Федерация хоккея России совместно проведут для родителей воспитанников хоккейных школ конференцию, где презентуют новую концепцию развития детского хоккея в городе, а также ответят на все интересующих мам и пап юных спортсменов вопросы. Вход - свободный (улица Воровского, 6, кинотеатр «Киномакс-Урал»).

В 19 часов состоится открытие 87-го музыкального сезона Челябинской государственной филармонии. Слушателей ждет концертная программа Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова. На фортепиано будет играть один из самых востребованных молодых музыкантов современности, лауреат международных конкурсов из Москвы Дмитрий Маслеев (улица Труда, 92-А, концертный зал имени Сергея Прокофьева).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 сентября - Всемирный день без автомобиля.

22 сентября - День осеннего равноденствия.

22 сентября - День Сети.

22 сентября - Аким и Анна.

22 сентября - Балтийский день единства.

22 сентября - День бизнес-леди.

22 сентября - День белого шоколада.

22 сентября - День мороженого в рожке.

22 сентября - День долгожителей.

22 сентября - День хоббита.

22 сентября - День защиты слонов.

22 сентября - Всемирный день носорогов.

22 сентября - День раскрашивания серости.

22 сентября - Всемирный день поддержки пациентов с хроническим миелоидным лейкозом.

22 сентября - День храбреца.

22 сентября - День охоты и рыбной ловли.

Именины 22 сентября отмечают Харитон, Сергей, Никита, Иосиф, Захар, Дмитрий, Григорий, Василий, Афанасий, Алексей, Александр, Аким и Анна.