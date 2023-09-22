Анонсы событий и мероприятий на выходные, 23 и 24 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на выходные, 23 и 24 сентября.

Суббота, 23 сентября:

В загородном комплексе «Лесная застава» Сосновского района состоятся «Игры Храбрых». Это семейное реабилитационное мероприятие для сотен подопечных благотворительного движения «Искорка Фонд» – детей и их родителей, которые прошли тяжелейший путь лечения от детского рака. Откроет мероприятие большой хоровод – это старинная народная практика, мощная сила, создающая единое энергетическое пространство. Около 500 человек станут его участниками. Полосу препятствий будут сопровождать герои русских народных сказок. Фотозоны игр будут оформлены русской печкой и матрешками. Планируется участие в событии главы Челябинска Натальи Котовой, заместителя министра социальных отношений Челябинской области Ирины Скалуновой.

В 9 часов в конноспортивном клубе «Рейд» Челябинска стартует масштабный турнир на кубок главы города. Стать зрителем может каждый — вход на соревнования свободный. Состязания состоятся на открытом боевом поле, старты будут представлены в двух олимпийских дисциплинах: конкур и выездка. В соревнованиях примут участие спортсмены и лошади со всего Уральского федерального округа. Около ста спортивных пар (всадник-лошадь) в различных возрастных категориях и по уровню подготовки выйдут на поле, чтобы показать все свое мастерство (улица Конноспортивная, 21).

В 11 часов на 255-м межвидовом полигоне на территории Чебаркульского муниципального района состоится уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда-2023», посвященный 90-летию ЧТЗ и 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, памятной дате Челябинской области «День Героев Танкограда», Дню Танкиста.

В 11 часов 15 минут в Верхнем Уфалее после крестного хода состоится открытие IХ всероссийского фестиваля колокольных звонов «Уфалейский благовест» (улица Ленина, 188, Центральная площадь).

В 13 часов в Доме общественного собрания (Доме Покровского) в Челябинске состоится мастер-класс швейного клуба «Украшение в прическу». За чаем и разговорами в прекрасном интерьере исторического здания участницы встречи смогут шить себе бальный аксессуар. С собой рекомендуется взять основу для украшений: ободки, шпильки, гребни, заколки; всевозможную отделку: ленты, шнуры, бисер, аппликации, бусины и пр.; нитки, иголку, ножницы; искусственные цветы; клеевой пистолет. кроме того, с собой можно принести любое рукоделие – недоделанное или еще не начатое: сумочки, элементы нижнего бального белья, носовые платочки, перчатки, шляпки, какие-то детали бального костюма. Мастер-класс пройдет под руководством профессионального дизайнера и конструктора одежды, мастера исторического костюма Анны Шелеповой (улица Труда, 98).

Воскресенье, 24 сентября:

В 10 часов в конноспортивном клубе «Рейд» Челябинска продолжится масштабный турнир на кубок главы города. Стать зрителем может каждый — вход на соревнования свободный. Состязания состоятся на открытом боевом поле, старты будут представлены в двух олимпийских дисциплинах: конкур и выездка (улица Конноспортивная, 21).

В 11 часов в Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится лекторий, посвященный святому покровителю храма – праведному Симеону Верхотурскому. Встреча пройдет в музее истории православия на Южном Урале, который расположен в цокольном этаже собора. Хранитель музея Анна Усманова познакомит слушателей с интересными фактами, касающимися святого Симеона, расскажет о его жизни в селе Меркушино и Верхотурье. Речь также пойдет о почитании праведного Симеона в царской России, когда Верхотурский монастырь посещало около 600 тысяч человек в год, и после революции, когда мощи праведного Симеона находились в Нижнетагильском музее. Лекторий пройдет в канун празднования памяти святого праведного Симеона Верхотурского (улица Кыштымская, 32).

В 12 часов гостям Центральной детской библиотеки имени Горького заведующая хирургическим отделением челябинской ветеринарной станции Полина Сидорчук расскажет о профессии ветеринара: какими качествами должен обладать специалист; с какими трудностями сталкиваются работники этой профессии; каких животных приходится лечить. Не останутся без внимания и вопросы по уходу за домашними животными. Встреча организована для детей старше семи лет и их родителей (улица Коммуны, 69).

В 16 часов в Доме общественного собрания в Челябинске состоится литературный вечер с Кириллом Шишовым. Вход свободный (улица Труда, 98).

В 18 часов в Кыштыме состоится гала-концерт VII международного фестиваля духовной музыки (улица Ленина, 22/1, храм Рождества Христова).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 сентября - День создания информационных подразделений МВД РФ.

23 сентября - День рождения поисковой системы Яндекс.

23 сентября - Петр и Павел Рябинники.

23 сентября - Международный день жестовых языков.

23 сентября - Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы.

23 сентября - День рождения жевательной резинки.

23 сентября - День собак в политике.

23 сентября - День синдрома беспокойных ног.

23 сентября - День чайных драконов.

23 сентября - Международный день кролика.

Именины 23 сентября отмечают Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Исмаил, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Пульхерия, Ефросинья и Анна.

24 сентября - День машиностроителя.

24 сентября - День системного аналитика.

24 сентября - Международный день караванщика.

24 сентября - Международный день глухих.

24 сентября - День незапланированных безумств.

24 сентября - Федорины вечерки.

24 сентября - День Государственного флага и герба Крыма.

24 сентября - Праздник законченности дел.

24 сентября - Всемирный день против патентов на программы.

24 сентября - День пунктуации.

24 сентября - День тигра на Дальнем Востоке.

24 сентября - День государственности Якутии.

Именины отмечают Сергей, Роман, Петр, Николай, Лев, Дмитрий, Герман, Виктор, Ия и Евдокия.