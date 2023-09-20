Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 21 сентября.

В 12 часов в Челябинске состоится заседание комитета Законодательного Собрания региона по аграрной политике (конференц-зал).

В 12 часов в Челябинске «Комсомольская правда» проведет пресс-конференцию, посвященную XI межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, с участием замминистра сельского хозяйства региона Инной Подшиваловой. Спикеры расскажут о событиях, которые ждут научное сообщество в рамках выставки, об условиях проведения экспозиции и привлекательных мероприятиях для всех посетителей выставки-ярмарки (улица Красная, 4, шестой этаж).

В 15 часов челябинская библиотека №22 имени Мамина-Сибиряка приглашает любителей путешествий на игру «Туризм на Южном Урале». Участники смогут проверить свои знания о Южном Урале, ответить на умные вопросы и продемонстрировать эрудицию в темах истории, культуры и природы региона (улица Гагарина, 50).

В 16 часов в Челябинске состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому литературному форуму #РыжийФест и Южно-Уральской книжной ярмарке, которые будут проходить в областном центре с 22 по 24 сентября. С представителями СМИ в пресс-центре газеты «Комсомольская правда» побеседуют режиссер мультсериала «Смешарики» Джангир Сулейманов, автор более 60 детских книг Юлия Иванова, поэт из Коми Александр Герасименко, писательница и художница Ольга Герасимова, представитель оргкомитета форума #РыжийФест Ульяна Бисерова (улица Красная, 4).

В 18 часов 30 минут в Челябинске состоится открытие фестиваля духовной музыки – одного из крупных и значимых культурных проектов региона. Откроет фестиваль Государственный камерный хор республики Беларусь. В зале органной и камерной музыки «Родина» коллектив исполнит «Отче наш», «Господи, услыши молитву мою», «Аллилуйя» и многое другое (улица Кирова, 78).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 сентября - День зарождения российской государственности.

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины).

21 сентября - День папайи.

21 сентября - Всемирный день русского единения.

21 сентября - День победы над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве.

21 сентября - Всемирный день благодарности.

21 сентября - День без выбросов.

21 сентября - Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

21 сентября - День поиска сказок.

21 сентября - День печенья с орехом пекан.

21 сентября - День мини-гольфа.

Именины 21 сентября отмечают Ян, Иван, Егор, Георгий и Мария.