Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 июня.
В 12 часов состоится презентация уборочной техники нового муниципального предприятия «Геоцентр», Принимает участие заместитель Главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов (Аллея Славы, рядом с обелиском, со стороны ул. Свободы).
ДЛЯ СПРАВКИ
11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.11 июня, четверг
11 июня 1742 года Бенджамин Франклин изобрёл кухонную плиту.
11 июня 1939 года президент США Рузвельт впервые угостил будущую королеву Англии Елизавету II хот-догом.
11 июня 1991 года фирма «Microsoft» выпустила операционную систему MS DOS 5.0.
Любовь Юрина
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