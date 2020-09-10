Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 сентября.

В 9 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершит рабочую поездку в Металлургический район города Челябинска.

В 9 часов состоится совместный выезд экспертов ОНФ и Комитета дорожного хозяйства администрации города Челябинска с проведением контрольных вырубок на объектах БКАД 2020 года (Челябинск, ул. Салавата Юлаева, 11к1, АЗС «Новатэк»).

В 10 часов 30 минут состоится награждение победителей городского смотра-конкурса по благоустройству и озеленению «Цветущий город» (ул. Красная, 113, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 12 Челябинска).

В 11 часов состоится необычный флешмоб в честь Дня рождения Челябинска (пр. Ленина, 76, площадь перед главным корпусом ЮУрГУ).

В 11 часов начнется четвертый соревновательный день Чемпионата России и Первенства России по легкой атлетике (Челябинск, пр. Ленина, 84, легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной).

В 11 часов на платформе «Zoom» состоится онлайн пресс-конференция «Сколько жизней обрывает алкоголь на Южном Урале и как он вредит обществу и экономике».

В 12 часов 45 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит чемпионат России по легкой атлетике (пр. Ленина, 84, стадион имени Елены Елесиной).

В 15 часов в Челябинске состоится акция «Живи трезво!», приуроченная ко всероссийскому Дню Трезвости (Алое поле, перекресток Свердловский проспект/Проспект Ленина).

В 18 часов 30 минут состоится открытие юбилейного, 65-го театрального сезона в Челябинском театре оперы и балета. Откроет сезон премьера оперы Николая Римского-Корсакова «Садко».

Справка.

11 сентября – Всероссийский День трезвости.

11 сентября – День победы русской эскадры над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России.

11 сентября – День подразделений по вопросам миграции МВД России.

11 сентября – День граненого стакана.

11 сентября в православном календаре – День Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

11 сентября в народном календаре – Иван Постный.

11 сентября 1961 года - День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF).