Власти Златоуста и «Златмаша» договорились о тесном взаимодействии, чтобы не попускать снижения температуры в квартирах

Анонсы событий и мероприятий на 12-14 декабря

Судьбу юного пианиста из Троицка решат Мацуев, Цискаридзе, Безруков и Билан

Куляшов: Накосячивший с набережной подрядчик и власть не слушает, и технологию нарушает

В компании Wildberries ответили на претензии жителей Миасса

Вторая крупная партия вакцины от ковида поступит в Челябинск в ближайшие сутки

Анонсы событий и мероприятий на 12-14 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-14 декабря.

12 декабря, суббота

В 10 часов начнут работать торговые площадки на IX фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего» (Челябинск, парк культуры им. Гагарина).

В 12 часов в парке культуры им. Гагарина состоится открытие IX фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего».

пельмени на Николу зимнего» (Челябинск, парк культуры им. Гагарина).

В 13 часов в Картинной галерее Музея изобразительных искусств состоится новогодняя программа «Праздник к нам приходит». Онлайн-продажа билетов (пл. Революции, 1).

В 14 часов состоится новогодний флешмоб - очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки». В акции примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей семьей (ул. 250-Летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор», вход служебный, рядом со входом в кафе).

В 15 часов состоится подведение итогов конкурсов, награждение победителей и участников, а также закрытие IX фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские

13 декабря, воскресенье

В 11 часов в рамках образовательного проекта ЧелГУ на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Семья в современном обществе». Лектор кандидат философских наук, доцент кафедры философии факультета Евразии и Востока Сергей Денискин.

В 14 часов в рамках образовательного проекта ЧелГУ на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Современные вакцины». Лектор - специалист по молекулярной биологии и биотехнологии Мария Васильева.

14 декабря, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска.

В 10 часов состоится открытие выставки Банка России «Время и деньги», посвященной 160-летию Банка России. Экспозиция познакомит с историей производства денег, способах защиты монет и купюр, расскажет о перевозке и хранении сбережений (ул. Труда, 100, Государственный исторический музей Южного Урала).

В 13 часов 30 минут в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области в 2020 году».

Справка.

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.

12 декабря - Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

12 декабря - Международный день нейтралитета.

12 декабря в народном календаре – Парамон Зимоуказатель.

13 декабря в православном календаре - День святого апостола Андрея Первозванного.

13 декабря в народном календаре – Андрей Зимний.

14 декабря - Международный день обезьян.

14 декабря в народном календаре – Наум на ум.