Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12-14 декабря.
12 декабря, суббота
В 10 часов начнут работать торговые площадки на IX фольклорно-гастрономическом фестивале «Уральские пельмени на Николу зимнего» (Челябинск, парк культуры им. Гагарина).
В 12 часов в парке культуры им. Гагарина состоится открытие IX фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего».
пельмени на Николу зимнего» (Челябинск, парк культуры им. Гагарина).
В 13 часов в Картинной галерее Музея изобразительных искусств состоится новогодняя программа «Праздник к нам приходит». Онлайн-продажа билетов (пл. Революции, 1).
В 14 часов состоится новогодний флешмоб - очередной этап благотворительной акции «Снеговики-добряки». В акции примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер со своей семьей (ул. 250-Летия Челябинска, 38, ЛА «Трактор», вход служебный, рядом со входом в кафе).
В 15 часов состоится подведение итогов конкурсов, награждение победителей и участников, а также закрытие IX фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские
13 декабря, воскресенье
В 11 часов в рамках образовательного проекта ЧелГУ на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Семья в современном обществе». Лектор кандидат философских наук, доцент кафедры философии факультета Евразии и Востока Сергей Денискин.
В 14 часов в рамках образовательного проекта ЧелГУ на платформе Zoom состоится онлайн-лекция «Современные вакцины». Лектор - специалист по молекулярной биологии и биотехнологии Мария Васильева.
14 декабря, понедельник
В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска.
В 10 часов состоится открытие выставки Банка России «Время и деньги», посвященной 160-летию Банка России. Экспозиция познакомит с историей производства денег, способах защиты монет и купюр, расскажет о перевозке и хранении сбережений (ул. Труда, 100, Государственный исторический музей Южного Урала).
В 13 часов 30 минут в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области в 2020 году».
Справка.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации.
12 декабря - Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.
12 декабря - Международный день нейтралитета.
12 декабря в народном календаре – Парамон Зимоуказатель.
13 декабря в православном календаре - День святого апостола Андрея Первозванного.
13 декабря в народном календаре – Андрей Зимний.
14 декабря - Международный день обезьян.
14 декабря в народном календаре – Наум на ум.