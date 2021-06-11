Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 июня.

В 10 часов в Саткинском районе начнется фестиваль водного туризма «Айские Притёсы». Основные программы мероприятия будут проходить на Майской поляне в кемпинге «Айская долина», на Светлой поляне и Айских притёсах. Гостей праздника ожидают: торжественное открытие, развлекательные программы, конкурсы, мастер-классы, выставки-продажи сувениров, детские площадки, туристические состязания, дискотека под открытым небом, салют и многое другое.

В 12 часов состоится Фестиваль русского фольклора и культуры. С приветственным словом выступит Глава города Наталья Котова (Челябинск, ул. Коммуны, 100, Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина).

В 12 часов в Коркино состоится I Областной фестиваль-конкурс традиционной одежды народов, населяющих Россию «В гостях у народного костюма». В программе фестиваля запланирована конкурсно-концертная программа с демонстрацией народных костюмов, эскизный конкурс и конкурс коллекций, выставочные экспозиции мастеров и специалистов в области традиционного народного костюма (Коркино, ДК «Горняк»

С 13 до 15 часов в Челябинске состоится автопробег, посвященный празднованию «Дня России». В рамках акции участие примут более 30 машин с атрибутикой организатора - «Молодой Гвардии». Маршрут автопробега пройдет от Ледовой арены «Трактор» до ТРЦ «Родник».

В 14 часов в Озерске стартуют соревнования по спортивному маневрированию на мотоциклах. В мотоджимхане примут участие представители мотоклубов и любители байков (площадка за Управлением ПО «Маяк»).

В 15 часов состоится Всероссийское открытие трудового лета в онлайн-формате на площадке социальной сети ВКонтакте в группе Российских студенческих отрядов. Трансляция.

В 15 часов состоится торжественный концерт, посвященный Дню России.

Дня России. На мероприятие приглашены сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений (Челябинский государственный академический театр оперы и балета).

С 7 по 12 июня проходит ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 июня - День России.

12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом.

12 июня 2021 года - Всемирный день вязания на публике (отмечается в одну из суббот июня).

12 июня 2021 года - День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

12 июня 2021 года - День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

12 июня в народном календаре – Змеиный праздник.

12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.

12 июня 1967 года осуществлен запуск ракеты со станцией «Венера-4».

12 июня 1991 года в России впервые в истории состоялись президентские выборы.