Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 октября.

В 7 часов стартует пресс-тур на открытие нового эколого-просветительского центра нацпарка «Зигальга».

Программа:

В 7 часов – выезд в с. Тюлюк Катав-Ивановского муниципального района (от ул. Цвиллинга, 27).

С 11 часов 40 минут до 14 часов - презентация эколого-просветительского центра национального парка «Зигальга». Подход к и.о. директора НП «Зигальга» Э.Г. Новоселовой.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Челябинская область: рынок труда и меры господдержки».

В 12 часов в Общественной палате РФ пройдет семинар-совещание с общественными палатами субъектов РФ «Всероссийская перепись населения как фактор социально-экономического развития и гармонизации национальных и межэтнических отношений в современной России». Онлайн-трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале Общественной палаты РФ.

В 10 часов состоится пресс-завтрак, где подведут итоги фестиваля национальных культур «Синегорье» вместе с руководителями коллективов-участников (Абхазия, Дагестан, Башкортостан, Россия) и министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным (Челябинск, отель «Малахит», ул. Труда, 153, ресторан «Портофино»).

В 14 часов 30 минут серебряный призер Олимпийских игр в Токио Татьяна Минина и победитель и призер чемпионатов мира в командных состязаниях, призер чемпионата Европы Константин Минин ответят на вопросы воспитанников областной спортшколы (Челябинск, пр. Свердловский, 84, ГБУДО «ОДЮСШ», зал борьбы, первый этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

12 октября - Всемирный день борьбы с артритом

12 октября - День кадрового работника в России.

12 октября в народном календаре – Феофан Милостивый.