Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 июня.

В 10 часов в Челябинске начнётся автопробег в рамках первого в истории Челябинска фестиваля ретро-техники «Машина времени» (от проходной ЧТЗ и далее по проспекту Ленина).

В 10 часов в Заповеднике «Аркаим» начнется V фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» (посёлок Аркаим, Александровский). «Машина времени» перенесет гостей фестиваля в Бронзовый век.

ПРОГРАММА фестиваля:

В 11 часов - лекция Спироса Бакоса (Греция).

В 13 часов - открытие фестиваля.

В 13 часов 15 минут - презентация эпох бронзового века

В 13 часов 45 минут - презентации от мастеров по расщеплению камня, по рисованию на жилищах, по гончарному делу.

В 14 часов - игры со зрителями.

В 14 часов 30 минут - презентации от мастеров по плетению циновок, резке кости и изготовлению ткани на ткацком станке.

В 14 часов 50 минут - презентация детского археологического раскопа.

В 15 часов - конкурс костюма.

В 15 часов 30 минут - презентации ювелирной мастерской, от мастеров по литью и ковке.

В 16 часов - профессиональное состязания воинов эпохи бронзы.

В 16 часов 30 минут - презентации от мастеров по рубке дерева бронзовым топором и палеокухне.

В 16 часов 50 минут - награждение победителей конкурса костюмов, конкурса мастер-классов, состязания по метанию копья.

В 21 час – концерт.

В 22 часа - возжигание Пламени Аркаима.

В 12 часов состоится первый в истории Челябинска фестиваль ретро-техники «Машина времени». Подготовлена выставка более 100 единиц автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колёсной техники. Среди автомобилей гости увидят образцы, выпущенные в первой трети XX века – ГАЗ М-1 и Opel Super 6 1937 года выпуска, La Likorne 1932 года, Chevrolet Model 6AC Pickup 1927 года. На сцене выступят творческие коллективы (Челябинск, Театральная площадь).

В 13 часов состоится тематическая викторина (Дом Аквариум, основная выставка).

В 13 часов в Челябинском зоопарке пройдёт лекция с показательным кормлением возле вольера обыкновенных выдр (Челябинск, ул. Труда, 191).

В 16 часов состоится первое занятие Клуба «Свяжи себя с книгой» в Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина. Нужно принести с собой необходимые материалы – спицы, крючки, пряжу и хорошее настроение (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 16 часов в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина состоится благотворительный концерт помощи онкологическим больным «СВЕТ НАДЕЖДЫ», на котором выступит ВИА «Ариэль» ((Челябинск, ул. Коммуны, 100, Летний театр парка).

В 22 часа состоится кинопоказ под открытым небом документальных короткометражных фильмов об онкологии. Завершит кинопоказ - легенда советского кинематографа «Тот самый Мюнхгаузен».

ДЛЯ СПРАВКИ

13 июня - День швейной машинки.

13 июня 2021 года - День работников легкой промышленности (отмечается во второе воскресенье июня).

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня - День божьих коровок.

13 июня - День святого Антония у западных христиан.

13 июня в народном календаре – Еремей Распрягальник.

13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).