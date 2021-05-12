Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 мая

С 9 до 18 часов в Челябинске состоится выездная стажировка по программе «Федеральная практика» в Уральском федеральном округе для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития (Челябинск, ул. Енисейская, 8, площадка индустриального парка «Станкомаш»).

В 10 часов состоится открытие выездной стажировки по программе «Федеральная практика» для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития, Принимает участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск, ул. Енисейская, 8, площадка индустриального парка «Станкомаш»).

В 11 часов в рамках выездной стажировки по программе «Федеральная практика» состоится пресс-подход к директору Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталию Хоценко и заместителю губернатора Челябинской области Егору Ковальчуку (Челябинск, ул. Енисейская, 8, площадка индустриального парка «Станкомаш»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Ночь музеев-2021 в Челябинской области».

В 15 часов состоится награждение победителей и призеров регионального этапа национальной премии «Студент года - 2021» (Челябинск, ул. Горького, 38, ДК «Смена»)

В 19 часов состоится паблик-ток на тему «Региональное кино сейчас и в будущем» в рамках проходящего в Челябинске первого фестиваля Авторского кино. Представители видео- и киностудий г. Челябинска, специалисты в области видеосъемки, кинематографисты поговорят на заданную тему, представят свои компании и расскажут о планах на будущее. Подробности в группе фестиваля (Энгельса, 63, цоколь арт-пространство «Дартс»).

В 19 часов 30 минут в рамках XX Московского Пасхального фестиваля в Челябинске выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Мероприятие посетит губернатор Челябинской области Алексей Текслер (пл. Ярославского, 1, Челябинский государственный академический театр оперы и балета им. М.И. Глинки).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 мая – День охранно-конвойной службы МВД России (День конвоира).

13 мая – День Службы специального контроля МО РФ.

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России.

13 мая в православном календаре - День памяти святителя Игнатия Брянчанинова.

13 мая в народном календаре – Яков Теплый.