Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 октября.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Областной фестиваль профессиональных театров «Сцена — 2021»».

В 12 часов стартует фестиваль Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», рассказывающий о жизни и творчестве великих русских классиков А.П. Чехова и И.А. Бунина (Челябинск, пл. Революции, д. 6, театр драмы имени Наума Орлова).

С 12 часов до 13 часов 30 минут состоится открытая лекция заместителя директора по научной работе ГМИРЛИ имени В.И. Даля Эрнеста Орлова о Чехове «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности».

В 15 часов - мастер-класс педагога по пластике, актрисы, режиссера Марии Шмаевич для актеров и студентов профильных вузов.

В 18 часов - выставка «Чехов. Линия жизни», созданная совместно с Музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово».

В 19 часов - благотворительный показ спектакля «Метаморфозы. Жены артистов» (художественный руководитель спектакля – народный артист России Никита Михалков). Это спектакль-конструктор – литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков русской литературы А.П. Чехова и И.А. Бунина. Показ проводится в поддержку медицинских работников, борющихся с пандемией коронавирусной инфекции. На спектакль приглашены врачи Челябинской области.

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Реализация проекта «Бережливое образование» на Южном Урале».

В 17 часов 30 минут в Камерном театре Челябинска состоится кастинг участников нового проекта «Давай сыграем жизнь». Предусмотрено общение с участниками и организаторами (ул. Цвиллинга, 15).

В 17 часов 30 минут на заседании Клуба экскурсоводов Челябинска пройдет презентация проекта «Место силы. Легенды Зюраткуля» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 октября - Международный день по снижению риска бедствий.

13 октября в народном календаре – Михаил Соломенный.

13 октября 1827 года основана гидрографическая служба российского военного флота.