Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 января.

С 10 до 12 часов в Кадастровой палате по Челябинской области пройдет «горячая линия», в ходе которой эксперты проконсультируют граждан о порядке предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде. Телефон: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2284, 2299).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Какие мультимедийные исторические выставки увидят южноуральцы в 2022 году».

В 14 часов состоится пресс-конференция на тему: «Штаммы коронавирусной инфекции и вакцинация от COVID-19». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

В 16 часов и в 18 часов 30 минут состоится мастер-класс «Абстрактный коллаж» на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки». На стыке искусств – графики и скульптуры. Используя различные материалы, такие как бумага, пакет, акрил и т.д., участники разовьют свои навыки композиции и цветовосприятия. Именно при помощи коллажа проще осваивать и подбирать различные комбинации форм, текстур и цветов (Челябинск, пл. Революции, 1, Челябинский государственный музей изобразительных искусств).

В 18 часов 50 минут в кинотеатре им. А. С. Пушкина стартует Российско-итальянский фестиваль RIFF. В программе 10 фильмов – участников и победителей известных международных и региональных фестивалей Италии. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробное расписание (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

13 января - День российской печати.

13 января в календаре праздников славян - Щедрый вечер, Щедрец.

13 января в народном календаре – Васильева коляда, Васильев вечер.

13 января 1858 года поступила в обращение первая российская почтовая марка.

13 января 1872 года в России начала работу служба погоды.

13 января 1874 года в России принят Устав о воинской повинности.