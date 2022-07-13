Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 июля.

В 12 часов состоится открытие детского автогородка в городском саду имени Пушкина Челябинска (6+). Данная площадка построена компанией «Лукойл-Уралнефтепродукт» не только для развлечения, но и с целью обучения детей правилам дорожного движения.

В 13 часов состоится открытие выставочного проекта «Жизнь с вирусами» (18+). В программе – экскурсия и подписание соглашения о сотрудничестве между министерством культуры Челябинской области и московским Политехническим музеем (Челябинск, исторический парк «Россия - Моя история», улица Труда, 183).

В 18 часов состоится мастер-класс от профессионального художника, который заложит основы рисунка человеческой фигуры. На мастер-классе под руководством педагога посетители смогут узнать об особенностях изображения тела, поставят руку, приумножат навыки рисунка и создадут быстрые наброски с натуры (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, площадь Революции, 1).

В 18 часов 30 минут идем слушать качественную музыку на Ragtime-вечеринку в зал органной и камерной музыки «Родина» (16+): Гершвин, Бернштайн, Пьяцолла - в исполнении струнного квартета (Челябинск, улица Кирова, 78).

В 18 часов 30 минут состоится встреча с пользователями улицы Пушкина в Доме архитектора Челябинска. В рамках мастерской исследователи будут не только изучать улицу Пушкина, но и общаться с теми, кто там живет и работает. Встреча, на которую приглашаются все желающие, пройдет по адресу: проспект Ленина, 41-А. Вход свободный.

ДЛЯ СПРАВКИ:

14 июля - Кузьминки летние.

14 июля - День беспорядка.

14 июля - День нудистов.

14 июля - День смородины.

14 июля - День макарон с сыром.

14 июля - День придумывания 27-ми слов на букву «О».

Именины 14 июля отмечают Ян, Петр, Павел, Лев, Кузьма, Константин, Иван, Демьян, Василий, Аркадий, Алексей и Ангелина.