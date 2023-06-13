Анонсы событий и мероприятий на 14 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на среду, 14 июня.

На берегу реки Кабанки близ села Демарино пройдёт традиционный Бажовский субботник. В этом году на Бажовском фестивале будут работать новые площадки. Совсем скоро здесь расположится слобода мастеров народных промыслов, вырастут многонациональные юрты, выступят лучшие самодеятельные коллективы народного творчества со всей России.

В 10 часов в Челябинске начнется военно-патриотический форум «Знание о Героях» в рамках Всероссийской патриотической акции «Знание.Герои». «Знание о Героях» - это серия однодневных форумов, посвященных истории и героям Российской Федерации. Форум посетят студенты вузов, средних профессиональных организаций и школьники (Исторический парк Россия - Моя история, ул. Труда, 183).

Программа форума:

10:00-10:15 - открытие;

10:15-11:00 - лекция «Фальсификация истории через призму событий специальной военной операции» (спикер - Екатерина Горошенкина);

11:10-11:55 - лекции по темам: «Памятные даты Великой Отечественной войны» «Современная история Челябинской области» «Памяти героев СВО»;

12:05-12:50 - лекции по темам: «Герои Донбасса» «Культурное наследие моей Родины» «Музыка русских героев: от Чайковского до Крутого»;

13:00-13:45 - лекции по темам: «Нижнеднепровская стратегическая операция» «Роль моего региона в экономике страны» «Помощь, сплоченность и поддержка. Гуманитарная помощь бойцам СВО» (спикер - Андрей Шакулов, боец БАРС «Каскад», участник СВО);

13:50-14:30 - лекция «СВО: мнение Героя» (спикер Воронин С.Н. - советник ректора УрГЭК по вопросам патриотического воспитания молодежи);

14:30-14:15 - викторина.

С 10 до до 18 часов в Копейске на площади Трудовой славы состоится городской семейный фестиваль. На праздник приглашают родителей, детей, бабушек и дедушек, тётушек и племянников. Как сообщают организаторы, на площадках фестиваля выступят творческие коллективы и солисты, а также воспитанники воскресной школы храма Покрова Копейска.

С 11 часов 30 минут до 13 часов 30 минут председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко совместно с представителями контрольно-надзорных органов и администрации в Магнитогорске проведет прием граждан. Прием граждан пройдет в рамках Дня региональной Общественной палаты (Общественно-политический центр, Магнитогорск, ул. Набережная, 2).

В 12 часов состоится пресс-конференция «Как получить региональную компенсацию по льготной ипотеке для IT-специалистов». Представители Минцифры региона и Министерства социальных отношений Челябинской области совместно со Сбербанком расскажут о мере поддержки, порядке и деталях её получения. Спикеры: Фетисов Игорь Борисович, министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области; Истомина Любовь Анатольевна, заместитель министра социальных отношений Челябинской области; Александров Владимир Дмитриевич, заместитель управляющего Челябинским отделением Сбербанка (пресс-центр Гранада Пресс, Васенко 63, 4-й этаж).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День России.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июня - Международный банный день.

14 июня - День кофейных зёрен.

14 июня - Всемирный день донора крови.

14 июня - Международный день ванны.

14 июня - День работников миграционной службы РФ.

14 июня - Международный день блогера.

14 июня - День работников печати и информации в Башкортостане.