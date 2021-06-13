13.06.2021
Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха
13.06.2021
Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома
13.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
13.06.2021
Роботы из Челябинска предсказали с точностью до наоборот исход игры сборных России и Бельгии на EURO-2020
13.06.2021
Банк России откроет в библиотеке Челябинска «Магию театра»
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
12.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
11.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 12 июня
10.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 11 июня
09.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10 июня
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021