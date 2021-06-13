Анонсы событий и мероприятий на 14 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 июня.

В 12 часов в Челябинской государственной филармонии состоится финал и торжественная церемония награждения победителей и призеров Областного конкура детского рисунка из цикла «Сказки народов мира».

С 14 по 19 июня в официальной группе «Олимпийский день - 2021 Челябинск», посвященной предстоящим Играм XXXII Олимпиады в Токио (Япония), будут проходить онлайн-активности. Участников ждут викторины, интересные задания, конкурс рисунков и показательных выступлений спортивных коллективов.

ДЛЯ СПРАВКИ

14 июня - Всемирный день донора крови.

14 июня - Международный день блогера.

14 июня - День работников миграционной службы России.

14 июня - Международный банный день.

14 июня в народном календаре – Устин – Брусничные губы.

14 июня 1897 года в Российской империи законодательно запрещен воскресный труд.