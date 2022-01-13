Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 января.

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Наличный или безналичный. Какой способ оплаты товаров и услуг предпочитают южноуральцы».

В 11 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер в честь Дня российской печати проведет торжественную церемонию награждения победителей журналистских конкурсов (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 12 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдёт пресс-конференция, посвящённая Крещению (ул. Российская, 67, 9 этаж, оф. 9005). Трансляция в группе «АиФ-Челябинск» в Facebook.

В кинотеатре им. А. С. Пушкина проходит Российско-итальянский фестиваль RIFF. В программе 10 фильмов – участников и победителей известных международных и региональных фестивалей Италии. Все показы пройдут на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробное расписание (Челябинск, ул. Пушкина, 64).

ДЛЯ СПРАВКИ

14 января – Старый Новый год.

14 января - День трубопроводных войск Вооруженных Сил России.

14 января - День военно-оркестровой службы Вооружённых сил России.

14 января в календаре православных праздников - Обрезание Господне.

14 января в календаре православных праздников - День памяти святителя Василия Великого.

14 января в народном календаре – Васильев день.

14 января 1700 года Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.

14 января 1814 года в Петербурге открылась для общего посещения Императорская Публичная библиотека.