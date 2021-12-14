Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 декабря.

С 9 до 18 часов в Челябинске пройдет ежегодный Пятый форум «Стираем границы для экспорта». В программе запланированы сессии и круглые столы на актуальные темы развития экспортной деятельности. В рамках форума пройдет презентация образовательного проекта ШКОЛА ВЭД (ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

Программа:

В 11 часов – пленарное заседание.

В 16 часов - церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года».

В 10 часов состоится обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2021 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» (Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14).

Программа:

- презентация экологических инициатив ПАО «ЧМК»;

- промкорпус газоочистки ЭСПЦ - осмотр нагнетателей и флокуляторов;

- осмотр конвертера К-1;

- осмотр площадки строительства шламопровода;

- осмотр Каштакского пруда и демонстрация функционала мобильной экологической лаборатории.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области проведет горячую линию. Эксперты ведомства ответят на вопросы граждан, касающиеся порядка согласования местоположения границ земельных участков, в том числе в электронном виде. Звонки принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00 (2266, 2287).

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти-2021» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, шестой этаж, зал приемов).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция министра экологии Сергея Лихачева. Будут представлены итоги реализации экологических проектов на территории Челябинской области в этом году и планы на ближайший год. Будут анонсированы новые региональные эко-проекты в рамках мониторинга воздуха. В пресс-конференции также примут участие руководители «Центра экологического мониторинга» и «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области», которые расскажут об итогах работы учреждений. Все спикеры ответят на заданные журналистами и общественниками вопросы (Челябинск, ул. Калинина, д. 21, «Центр экологического мониторинга»).

В 14 часов состоится открытие мультимедийно-интерактивной выставки «Русский Север и открытия в Антарктиде» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Посетителей ждет интерактивное представление с элементами инсценировки, мороженое для каждого гостя, аэромедведи и другие активности, которые позволят всем участникам церемонии проникнуться атмосферой зимы и приближающегося новогоднего праздника. В церемонии примут участие представители минкульта и маскот ХК «Трактор» – Белый медведь» (Челябинск, ул. Труда, 183 мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 13 часов 30 минут начнется анимационная программа в холле исторического парка.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие автоспорта в Челябинске».

В 17 часов 45 минут состоится пресс-подход к дирижеру Кеничи Симура (Япония).

В 18 часов 30 минут и в 22 часа состоятся два концерта в Концертном зале им. С.С. Прокофьева. Кеничи Симура вместе с Южно-Уральским симфоническим оркестром и Камерным хором имени Валерия Михальченко представит программы музыки из компьютерных игр и аниме. Также маэстро вручат сертификат о том, что он является главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра (Челябинск, ул. Труда, 92 А).

- Состоится акция «Корпоративное донорство» ОА «ЧРЗ «Полет», донорская акция в районном культурно-досуговом центре им. Н.Г. Барабанова в Кусе (ул. Бубнова, 4).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря – День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря в народном календаре – День Аввакума.