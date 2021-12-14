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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты Центра экологии Урала прибыли на полигон ТБО в Полетаево (Челябинская область), чтобы
14.12.2021

Специалисты Центра экологии Урала исследуют подземные воды полетаевского полигона

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Территория возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска, которую в качестве объек
14.12.2021

В новом году рядом с челябинской «Юности» зазеленеют деревья и появится скейт-парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
Коронавирус
Коронавирус
14.12.2021

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

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14.12.2021

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

В Челябинске недострой в Ленинском районе продан на торгах за почти 18,5 миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Сергей Миронов: Вакцинация несовершеннолетних должна быть добровольной
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Миасские депутаты приняли бюджет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

В Детской филармонии состоится премьера праздничного спектакля «Снежинотки»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
Анонсы
Общество
14.12.2021 18:13

Анонсы событий и мероприятий на 15 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 декабря.

С 9 до 18 часов в Челябинске пройдет ежегодный Пятый форум «Стираем границы для экспорта». В программе запланированы сессии и круглые столы на актуальные темы развития экспортной деятельности. В рамках форума пройдет презентация образовательного проекта ШКОЛА ВЭД (ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

Программа:

В 11 часов – пленарное заседание.

В 16 часов - церемония награждения победителей регионального конкурса «Экспортер года».

В 10 часов состоится обзорная экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК» с целью ознакомления с готовыми решениями по модернизации производства в 2021 году в рамках реализации проекта «Чистый воздух» (Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д. 14).

Программа:

- презентация экологических инициатив ПАО «ЧМК»;

- промкорпус газоочистки ЭСПЦ - осмотр нагнетателей и флокуляторов;

- осмотр конвертера К-1;

- осмотр площадки строительства шламопровода;

- осмотр Каштакского пруда и демонстрация функционала мобильной экологической лаборатории.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области проведет горячую линию. Эксперты ведомства ответят на вопросы граждан, касающиеся порядка согласования местоположения границ земельных участков, в том числе в электронном виде. Звонки принимаются по телефону: 8 (351) 728-75-00 (2266, 2287).

В 12 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт примет участие в торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийской акции «Вахта памяти-2021» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области, шестой этаж, зал приемов).

В 13 часов 30 минут состоится пресс-конференция министра экологии Сергея Лихачева. Будут представлены итоги реализации экологических проектов на территории Челябинской области в этом году и планы на ближайший год. Будут анонсированы новые региональные эко-проекты в рамках мониторинга воздуха. В пресс-конференции также примут участие руководители «Центра экологического мониторинга» и «Особо охраняемых природных территорий Челябинской области», которые расскажут об итогах работы учреждений. Все спикеры ответят на заданные журналистами и общественниками вопросы (Челябинск, ул. Калинина, д. 21, «Центр экологического мониторинга»).

В 14 часов состоится открытие мультимедийно-интерактивной выставки «Русский Север и открытия в Антарктиде» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история». Посетителей ждет интерактивное представление с элементами инсценировки, мороженое для каждого гостя, аэромедведи и другие активности, которые позволят всем участникам церемонии проникнуться атмосферой зимы и приближающегося новогоднего праздника. В церемонии примут участие представители минкульта и маскот ХК «Трактор» – Белый медведь» (Челябинск, ул. Труда, 183 мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история»).

В 13 часов 30 минут начнется анимационная программа в холле исторического парка.

В 14 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Развитие автоспорта в Челябинске».

В 17 часов 45 минут состоится пресс-подход к дирижеру Кеничи Симура (Япония).

В 18 часов 30 минут и в 22 часа состоятся два концерта в Концертном зале им. С.С. Прокофьева. Кеничи Симура вместе с Южно-Уральским симфоническим оркестром и Камерным хором имени Валерия Михальченко представит программы музыки из компьютерных игр и аниме. Также маэстро вручат сертификат о том, что он является главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра (Челябинск, ул. Труда, 92 А).

- Состоится акция «Корпоративное донорство» ОА «ЧРЗ «Полет», донорская акция в районном культурно-досуговом центре им. Н.Г. Барабанова в Кусе (ул. Бубнова, 4).

ДЛЯ СПРАВКИ

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря – День образования Радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря в народном календаре – День Аввакума.

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Специалисты Центра экологии Урала прибыли на полигон ТБО в Полетаево (Челябинская область), чтобы
14.12.2021

Специалисты Центра экологии Урала исследуют подземные воды полетаевского полигона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область отправила на армейскую службу более двух с половиной тысяч призывников. Таков
14.12.2021

Челябинская область отправила на армейскую службу более двух с половиной тысяч призывников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Территория возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска, которую в качестве объек
14.12.2021

В новом году рядом с челябинской «Юности» зазеленеют деревья и появится скейт-парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
Коронавирус
Коронавирус
14.12.2021

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южно-Уральский симфонический оркестр и Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко предста
14.12.2021

В Челябинской филармонии японский дирижер станет главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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  • +7 906-869-79-01
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14.12.2021 16:50

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14.12.2021 16:32

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14.12.2021 16:01

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14.12.2021 15:03

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14.12.2021 14:12

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14.12.2021 13:45

МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК

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В Челябинской области еще один зоопарк получил право работать в новом году

10.12.2021 17:35

Южноуральцев приглашают обсудить программу газификации ЖКХ и предприятий

10.12.2021 17:15

Алексей Текслер посетил с деловым визитом Магнитогорский металлургический комбинат

10.12.2021 17:09

«Инженерная школа УГМК» открывает свои двери для учеников 7-10 классов в 24 городах

10.12.2021 17:06

В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 32 школы и 1619 классов

10.12.2021 16:56

Наталья Котова сообщила о начале строительства в Челябинске трасс для гонщиков

10.12.2021 16:18

В Челябинске расследуют убийство в камере СИЗО обвиняемого в педофилии

10.12.2021 16:17

Волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода получил награду от полпреда УрФО

10.12.2021 16:02

SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе

10.12.2021 15:51

Нововведения в Магнитогорске в рамках нацпроекта «Экология» - новые трамваи и полигон

10.12.2021 15:34

Работники АЗ «УРАЛ» стали победителями премии «Признание»

10.12.2021 15:04

Остается в СИЗО: Челябинский облсуд отказался смягчить меру пресечения Ивану Белавкину

10.12.2021 14:51

Майор полиции из Челябинска закончила голодовку в День прав человека

10.12.2021 14:08

В Челябинской области за сутки зарегистрировано 623 заболевших ковидом, умерло 30

10.12.2021 14:05

Челябинский парк имени Гагарина сообщил об открытии катка

10.12.2021 13:48

«Метр квадратный» начинает работу на Южном Урале

10.12.2021 13:42

В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат

10.12.2021 13:12

В Саткинском районе пассажиров рейсового автобуса перевозил пьяный водитель

10.12.2021 13:03

Приговор отчиму-педофилу: житель Чебаркуля осужден за сексуальное насилие в отношении десятилетней падчерицы

10.12.2021 12:46

В Челябинске поврежденный подрядчиком водопровод в «Парковом» восстановлен

10.12.2021 12:42

Компания, захламившая берег Увильдов, оштрафована на триста тысяч рублей

10.12.2021 12:03

«Сферум» познакомил школьников Кременкуля с механизмами разработки игр

10.12.2021 11:25

Челябинские власти поблагодарили «Боевое братство» за воспитание подрастающего поколения

10.12.2021 10:40

«Динамо-Уралочка» Златоуста поборется за плей-офф ватерпольной Евролиги

10.12.2021 10:18

ММК получил награду мирового лидера на рынке RPA-решений

10.12.2021 10:10

Текслер: У нас большие планы по строительству школ и детских садов

10.12.2021 10:01

В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты

10.12.2021 09:53

На Знамение в Челябинской области солнечно

10.12.2021 09:45

Вице-губернатор Евгений Голицын покинет занимаемый пост, чтобы возглавить облизбирком

09.12.2021 21:12

Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря