Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 сентября.
В 9 часов состоится освящение и установка полного набора колоколов на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы в монашеской общине села Булзи Каслинского благочиния. Богослужение возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий.
В 14 часов состоится онлайн пресс-конференция «Итоги работы общественных наблюдателей».
Справка.
15 сентября - Международный день демократии.
15 сентября - День работников санитарно-эпидемиологической службы России.
15 сентября - Российские дни леса.
15 сентября в календаре славян - День памяти князя Олега.
15 сентября в народном календаре – День Мамонтия.
15 сентября 911 года князь Олег заключил первый международный договор с Византией.
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