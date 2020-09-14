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Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября

Общество
Сегодня, 19:08
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 15 сентября.

В 9 часов состоится освящение и установка полного набора колоколов на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы в монашеской общине села Булзи Каслинского благочиния. Богослужение возглавит митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

В 14 часов состоится онлайн пресс-конференция «Итоги работы общественных наблюдателей».

Справка.

15 сентября - Международный день демократии.

15 сентября - День работников санитарно-эпидемиологической службы России.

15 сентября - Российские дни леса.

15 сентября в календаре славян - День памяти князя Олега.

15 сентября в народном календаре – День Мамонтия.

15 сентября 911 года князь Олег заключил первый международный договор с Византией.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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