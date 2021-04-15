15.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля
15.04.2021
Полицейские Челябинска вышли на акцию «Безопасность рулит»!
15.04.2021
В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
15.04.2021
Из-за закрытия Ленинградского моста изменено движение трамваев
15.04.2021
Подросток из Еткульского района пробил кувалдой стену из шлакоблока, чтобы украсть мотоцикл
15.04.2021
ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
14.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
13.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
12.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
08.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 9 апреля
Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
15.04.2021
Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
14.04.2021
Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
14.04.2021
Малый и средний бизнес в Челябинской области получит новые льготы
13.04.2021
В Челябинской области массово умирает рыба, сведущие люди бьют тревогу
13.04.2021