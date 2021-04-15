Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 апреля.

В 10 часов состоится подписание четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве и развитии студенческого спорта между Российским студенческим спортивным союзом (президент С.Г. Сейранов), Советом ректоров Челябинской области (А.Л.Шестаков) и региональными Министерствами физической культуры и спорта, а также образования и науки (ЮурГУ, главный корпус, аудитория №909).

В 10 часов 45 минут в Челябинске стартует велопробег «Здоровый город», который станет финалом городского соревнования классов «Наше здоровье – в наших руках» (лесопарковая зона города, тропа пенсионеров).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Как в 2021 году в Челябинской области реализуются нацпроекты».

В 15 часов 30 минут в рамках проведения «Финала четырех» Студенческой хоккейной лиги состоится Круглый стол по развитию студенческого хоккея и пресс-конференция организаторов «Финала четырех» (Ледовая Арена «Трактор», пресс-центр).

В 15 часов 50 минут состоится торжественная церемония открытия «Финала четырех» чемпионата Студенческой хоккейной лиги, после чего начнется полуфинальный матч между «Политехником» из Челябинска и ННГУ-ФКС из Нижнего Новгорода (Ледовая арена «Трактор»).

В 16 часов начнется полуфинальный матч «Политехник» (Челябинск) – ННГУ-ФКС (Нижний Новгород) в рамках «Финала четырех» чемпионата Студенческой хоккейной лиги (Ледовая арена «Трактор»).

В 17 часов 30 минут в центре международной торговли состоится Гала-концерт фестиваля «Весна студенческая» (Челябинск, пр. Ленина, 35).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 апреля - Всемирный день голоса.

16 апреля праздник славян - Водопол - именины Водяного.

16 апреля в народном календаре Никита Водопол, Угощение водяного.

16 апреля 1722 года Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных.

16 апреля 1797 года Павел I в день своей коронации провозгласил Указ об ограничении барщины.

16 апреля 1934 года учреждено почетное звание Герой Советского Союза.

16 апреля 2004 года на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».